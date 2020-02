New ZealandBrandon Ferguson chia sẻ video ghi hình hàng trăm nghìn con vẹm xanh chết vì nóng bức mắc cạn ở bãi biển Maunganui Bluff thuộc Đảo Bắc trên Facebook hôm 9/2.

Vẹm xanh bị 'nướng chín' phủ kín bãi biển

Ferguson quay lại cảnh tượng thi đi dã ngoại cùng gia đình và bạn bè vào tuần trước. Theo Ferguson, hơn 500.000 con vẹm xanh và những mảnh vỏ phủ khắp bãi biển, bốc ra mùi hải sản thối. Một số con trống rỗng trong khi nhiều con khác đã chết. Chúng trôi nổi theo sóng triều dạt vào bãi đá ven bờ.

Ferguson chia sẻ trước đây anh từng bắt gặp sự việc tương tự trên bãi biển này với các loại động vật có vỏ khác. "Hiện tượng này đã xảy ra trong quá khứ do nhiệt độ nước biển tăng, thủy triều thấp vào giữa ngày và áp suất cao", Ferguson nói.

Báo cáo năm 2019 của chính phủ New Zealand phù hợp với giả thuyết của Ferguson, biến đổi khí hậu làm nước biển ấm lên, tàn phá thực vật, động vật và môi trường sống dưới nước. Theo báo cáo, từ năm 1981 đến 2018, nhiệt độ mặt nước ở 4 vùng biển của New Zealand, bao gồm Chatham Rise, biển Tasman, khu vực cận nhiệt đới và cận Nam Cực, tăng 0,1 - 0,2 độ C trong thập kỷ qua.

Vicky Robertson, bộ trưởng Môi trường New Zealand, giải thích nước biển càng ấm hơn, khả năng hấp thụ khí nhà kính như carbon dioxide càng thấp. Sự phát triển của các loài sống ở đại dương bị ảnh hưởng, những quần thể và môi trường sống ven biển có nguy cơ ngập lụt do mực nước biển tăng.

Andrew Jeffs, nhà khoa học hải dương ở Đại học Auckland, cho rằng những con vẹm trong video của Ferguson nhiều khả năng chết do thời tiết nóng bức và thủy triều thấp vào buổi trưa. "Vẹm xanh chết vì nóng bức. Bạn cứ tưởng tượng nằm dưới ánh Mặt Trời buổi trưa suốt 4 giờ mỗi ngày trong tuần. Bạn chắc chắn sẽ bị cháy nắng vào cuối tuần", Jeffs cho biết. Jeff cũng dự đoán loài vẹm có thể biến mất hoàn toàn ở New Zealand khi nhiệt độ tiếp tục gia tăng.

