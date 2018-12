Vật thể nghi kim tự tháp ba mặt trên sao Hỏa

Chuột khổng lồ trên sao Hỏa

Bức ảnh bề mặt sao Hỏa được tàu MRO chụp cách đây hơn 10 năm bằng camera HiRISE. Ảnh: NASA.

Scott C Waring, biên tập viên trang UFO Sightings Daily, gây chú ý khi thông báo tìm thấy kim tự tháp ba mặt khổng lồ từ bức ảnh do tàu vũ trụ quay quanh quỹ đạo Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) chụp cách đây hơn một thập kỷ, theo IFL Science. "Kim tự tháp có một mặt trơn nhẵn, nhưng hai mặt còn lại đã bị xói mòn nghiêm trọng. Đây có thể là công trình do người ngoài hành tinh xây dựng trong quá trình định cư", Scott cho biết.

Bức ảnh chụp bằng camera HiRISE nằm trong số thiết bị trên tàu MRO. Tỷ lệ của bức ảnh là 26 cm/pixel, do đó vật thể trong ảnh có kích thước khoảng 40 x 30 mét, nhỏ hơn nhiều so với kim tự tháp nhỏ nhất ở Giza, Ai Cập.

Vật thể nằm ở vùng Candor Chasma, một trong những hẻm núi lớn nhất ở Valles Marineris, hệ thống hẻm dài và sâu thứ hai trong hệ Mặt Trời. Các cạnh nhọn và bề mặt xói mòn của vật thể khá giống khu vực xung quanh. Nhiều khả năng vật thể trong ảnh chỉ là một kiến trúc tự nhiên.

Theo NASA, tất cả phát hiện về vật thể lạ thông qua ảnh chụp sao Hỏa của thiết bị thăm dò chỉ là kết quả từ ảo giác pareidolia. Hiện tượng này khiến con người có xu hướng tưởng tượng ra hình ảnh quen thuộc từ những vật thể không liên quan.