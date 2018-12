Cánh đồng muối muôn sắc nằm giữa sa mạc Sahara

Tuyết nhuốm màu đỏ của cát bao phủ khắp sa mạc Sahara. Ảnh: Daily Star.

Người dân sống ở thị trấn Ain Sefra thuộc Algeria trải qua trận bão tuyết lớn khiến toàn bộ lớp cát đỏ phủ đầy tuyết trắng xóa. Tuyết dày lẫn với cát tạo nên những vệt đỏ kéo dài, giống như khung cảnh bãi chiến trường sau trận chiến đẫm máu, Daily Star đưa tin.

Thị trấn được mệnh danh "Cửa ngõ vào sa mạc" không có tuyết rơi suốt gần 40 năm cho đến khi tuyết xuất hiện trở lại vào năm 2017. Các nhiếp ảnh gia đổ xô đến đây chụp ảnh người dân địa phương khám phá cảnh tượng khác thường, một số người thậm chí còn trượt tuyết trên những đụn cát.

Tuyết nhuốm màu đỏ như máu bao phủ sa mạc Sahara Nguyên nhân tuyết rơi thường xuyên hơn trên sa mạc Sahara. Video: Next.

Thông thường, nhiệt độ trong khu vực lên tới 37 độ C vào mùa hè, nhưng hôm 5/2, nền nhiệt chỉ ở mức -1,1 độ C. Các loài thực vật trên sa mạc oằn mình trong điều kiện rét mướt. Ain Sefra nằm ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển, bao quanh là dãy Atlas. Sa mạc Sahara bao phủ phần lớn Bắc Phi. Lần đầu tiên tuyết rơi ở đây là ngày 18/2/1979 nhưng chỉ kéo dài nửa tiếng. Sa mạc Sahara ngày nay rất khô cằn nhưng các chuyên gia dự đoán vùng đất sẽ xanh tươi trở lại trong khoảng 15.000 năm tới do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thế giới.

Phương Hoa