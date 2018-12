Tiểu thuyết gia nổi tiếng tiên đoán hiện tượng ăn thịt đồng loại

Báo đói ăn thịt đồng loại trong vườn thú Yemen

Chân dung của Edgar Allan Poe. Ảnh: Bettmann.

Theo Mysterious Universe, chủ đề "du hành ngược thời gian" nổi lên với hàng loạt bài viết tập trung vào cuộc sống và công việc của Edgar Allan Poe, nhà văn Mỹ viết tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng. Một trong số tác phẩm của Poe dường như "dự đoán" những sự kiện sẽ xảy ra sau nhiều thập kỷ, bao gồm những chi tiết rất đáng sợ.

Năm 1838, Poe xuất bản cuốn tiểu thuyết "The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket", tạm dịch là "Chuyện kể về Arthur Gordon Pym xứ Nantucket". Đây là cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh duy nhất trong cuộc đời của ông.

Cuốn tiểu thuyết trên kể về câu chuyện của Arthur Gordon Pym, một người đi lậu vé trên tàu đánh bắt cá voi Grampus. Nhiều sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Bão làm đắm con tàu, chỉ có 4 người sống sót và lênh đênh trên biển. Sau nhiều ngày trôi dạt, họ ở trong tình trạng đói khát cùng cực. Cuối cùng Pym và 2 người nữa quyết định giết cậu bé có tên Richard Parker để ăn thịt, sau khi họ rút thăm xem ai được quyền sống sót.

Sự việc ăn thịt đồng loại thực sự xảy ra sau đó 46 năm, vào năm 1884. Câu chuyện này được kể lại trong cuốn sách Custom of the Sea (Phong tục của biển) xuất bản năm 2000 của tác giả Neil Hanson.

Câu chuyện ăn thịt người trong tiểu thuyết của Poe trở thành sự thật. Ảnh: Wikipedia.

Biến cố xảy ra liên quan đến Tom Dudley, thuyền trường của một nhóm thủy thủ 3 người trên tàu Mignonette. Con tàu rời Southampton, Anh, đến Australia vào ngày 19/5/1884. Trong cuộc hành trình, họ gặp cơn bão khủng khiếp ở ngoài khơi bờ biển Tây Phi. Sau 4 ngày chiến đấu với cơn bão, cuối cùng một con sóng lớn đánh chìm tàu Mignonette.

May mắn là tất cả 4 người đều sống sót. Dudley ra lệnh cho ba người còn lại di chuyển lên thuyền cứu hộ dài 4m và mang một phần thức ăn theo. Các thủy thủ ăn bất kỳ thứ gì còn sót lại trên thuyền để tồn tại. Sau 8 ngày, họ không còn thức ăn và nước uống. Đến ngày thứ 19, Dudley phải đối mặt với điều không thể tránh khỏi, đó là giết chết người yếu nhất trong số họ để giúp những người khác sống sót.

Ngày thứ 24, một con tàu Đức cứu cả ba người và đưa họ trở lại đất liền. Dudley bị bắt giữ vì tội giết người. Tên của nạn nhân là Richard Parker, giống như nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Poe viết vào thập kỷ trước đó.

