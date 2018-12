Thời gian để ôtô biến thành lò nướng khi đậu xe ngoài nắng

Màn chắn vô hình khiến nhiệt độ ở Mỹ cao kỷ lục / Ba chảo lửa nóng hơn 50 độ vẫn có người sống

Nhiệt độ trong xe có thể tăng cao hơn nhiều so với nhiệt độ ngoài trời trong ngày nắng nóng. Ảnh minh họa: Sunday Times Driving.

Để tìm hiểu không gian trong xe mất bao lâu trước khi nóng tới mức gây nguy hiểm chết người, các nhà nghiên cứu tìm hiểu thời gian các loại xe khác nhau bị hun nóng dưới thời tiết ngày hè, Live Science hôm qua đưa tin. Kết quả là trong vòng một giờ, nhiệt độ trung bình bên trong chiếc xe đậu ngoài trời vào ngày nóng 35 độ C đạt tới 47 độ C. Nhiệt độ trung bình ở bảng điều khiển xe là 69 độ C, ở vô lăng là 53 độ C, ở ghế ngồi là 51 độ C.

Xe đậu dưới bóng râm trong ngày nắng nóng có nhiệt độ trong xe thấp hơn nhưng vẫn ở mức thiêu đốt. Sau một giờ, nhiệt độ trong xe đạt tới 38 độ C. Mức nhiệt độ ở bảng điều khiển, vô lăng và ghế ngồi tương ứng là 48 độ C, 42 độ C và 41 độ C.

"Tất cả chúng tôi quay vào xe trong những ngày nắng nóng và hầu như không thể chạm vào vô lăng", Nancy Selover, nhà khí tượng học ở Đại học Arizona, cho biết. "Nhưng hãy tưởng tượng sẽ thế nào nếu một đứa trẻ bị kẹt trên ghế xe".

Nhóm nghiên cứu sử dụng 6 chiếc xe: hai xe ôtô nhỏ tiết kiệm xăng, hai xe sedan cỡ vừa và hai xe minivan nhỏ giống nhau. Sau đó, họ theo dõi từng cặp xe đậu ngoài trời nắng và nơi râm mát trong ba ngày hè khác nhau ở Tempe, Arizona. Loại xe nhỏ tiết kiệm xăng nóng lên nhanh hơn so với xe sedan cỡ vừa và xe minivan.

"Những kiểm tra này mô phỏng điều có thể xảy ra trong một chuyến mua sắm. Chúng tôi muốn biết bên trong mỗi loại xe sẽ như thế nào sau một giờ, khoảng thời gian để hoàn thành việc mua thức ăn. Tôi biết nhiệt độ sẽ rất nóng, nhưng vẫn bất ngờ với nhiệt độ bề mặt", Selover nói.

Người ngồi trong một chiếc xe nóng nhanh có nguy cơ bị say nóng, có thể dẫn tới tử vong. Rất khó dự đoán khi nào say nóng sẽ xảy ra chủ yếu do hội chứng này liên quan tới nhiều yếu tố như độ tuổi, cân nặng và tình trạng sức khỏe. Nhưng phần lớn trường hợp xảy ra khi nhiệt độ trong cơ thể trẻ tăng tới 40 độ C trong thời gian dài.