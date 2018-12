Thiết kế tàu siêu tốc Hyperloop lập kỷ lục 467 km/h

Tàu siêu tốc Hyperloop lập kỷ lục 386 km/h

Thiết kế tàu siêu tốc lập kỷ lục 467 km/h của nhóm sinh viên Đức

Đội WARR Hyperloop từ trường Đại học Kỹ thuật Munich của Đức giành chiến thắng lần thứ ba liên tiếp trong cuộc thi chế tạo tàu siêu tốc Hyperloop Pod hàng năm do SpaceX tổ chức, Business Insider hôm nay đưa tin. Thiết kế của đội WARR đã xác lập kỷ lục thế giới mới khi đạt tốc độ tối đa 467 km/h.

Ý tưởng tàu siêu tốc Hyperloop lần đầu tiên được đưa ra bởi tỷ phú Elon Musk, CEO của SpaceX nhằm cách mạng hóa giao thông trong tương lai. Đây là hệ thống đường ống chân không khép kín với tàu cao tốc hình viên đạn di chuyển bên trong bằng công nghệ đệm từ. Trên lý thuyết, tàu Hyperloop có thể đạt tốc độ cận âm (khoảng 1.200 km/h) nhờ được loại bỏ gần như hoàn toàn ma sát.

Cuộc thi Hyperloop Pod năm nay đã thu hút gần 20 đội tham dự đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Những mô hình tàu siêu tốc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an toàn sẽ được chạy thử nghiệm bên trong một đường ống dài 1,28 km ở trụ sở của SpaceX ở Hawthorne, bang California, Mỹ. Thiết kế của đội nào đạt tốc độ tối đa cao nhất sẽ giành chiến thắng.

Chỉ có ba đội tham dự vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt của SpaceX để đưa sản phẩm của họ chạy thử trong đường ống thử nghiệm. Với tốc độ tối đa lên tới 467 km/h, mô hình tàu siêu tốc của đội WARR Hyperloop đã bỏ xa hai đội còn lại là Delft Hyperloop (đứng thứ hai với tốc độ tối đa 142 km/h) và EPFL Hyperloop (đứng thứ ba với tốc độ tối đa 85 km/h), qua đó giành chiến thắng lần thứ ba liên tiếp.

Các thành viên trong đội WARR Hyperloop. Ảnh: Inverse.

Thiết kế dự thi năm nay của WARR Hyperloop được làm từ nhựa gia cố bằng sợi carbon. Con tàu mô hình này cũng có chiều dài khoảng 2 m giống như phiên bản đoạt giải năm ngoái, nhưng thấp hơn 30 cm. Bên cạnh đó, thay vì sử dụng duy nhất một động cơ điện 50kW như phiên bản tiền nhiệm, mô hình năm nay sử dụng 8 động cơ nhỏ hơn để vận hành riêng từng bánh xe, với tổng công suất lên tới 240 kW, tương đương 320 mã lực.

Với tốc độ tối đa 467 km/h, đội WARR Hyperloop không chỉ phá vỡ kỷ lục 324 km/h của cuộc thi do chính họ xác lập năm ngoái, mà còn vượt qua kỷ lục thế giới 386 km/h do con tàu Hyperloop One của Tập đoàn Virgin đạt được trong lần chạy thử nghiệm hồi tháng 12/2017.