The Hum - âm thanh bí ẩn thách thức giới khoa học

Những âm thanh ở độ sâu 11.000 m dưới đáy biển

Âm thanh tần số thấp The Hum gây khó chịu cho những người nghe. Ảnh: Facebook.

Theo Live Science, nguyên nhân tạo ra The Hum và lý do nó chỉ ảnh hưởng tới một phần nhỏ người dân ở một số khu vực vẫn còn là điều bí ẩn, dù các nhà khoa học đã tiến hành không ít nghiên cứu.

Báo cáo bắt đầu được ghi nhận vào thập niên 1950 từ những người chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào khác thường như vậy trước đây. Họ bất ngờ bị hành hạ bởi một âm thanh tần số thấp khó chịu giống như tiếng ro ro rộn ràng hoặc ầm ầm.

Các trường hợp có một số điểm chung. The Hum chỉ vang lên trong nhà và to hơn vào ban đêm so với ban ngày. Nó phổ biến nhất ở khu vực nông thôn hoặc ngoại thành. Rất ít người ở nội thành báo cáo về âm thanh này, có thể do tiếng động nền ổn định ở những thành phố đông đúc.

Bristol, Anh, là một trong những nơi đầu tiên trên Trái Đất xuất hiện báo cáo về The Hum. Vào thập niên 1970, khoảng 800 người ở thành phố ven biển này cho biết nghe thấy tiếng vỗ đều đều mà các nhà nghiên cứu quy cho lưu lượng xe cộ và những nhà máy địa phương hoạt động suốt 24 giờ.

Một địa điểm nổi tiếng khác mà The Hum hiện diện là thị trấn Taos ở New Mexico, Mỹ. Bắt đầu từ mùa xuân năm 1991, cư dân trong khu vực phản ánh về tiếng ầm ầm trầm thấp. Nhóm nghiên cứu đến từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, Đại học New Mexco không thể xác định nguồn phát ra âm thanh.

Những nơi khác cũng phát hiện The Hum là Windsor, Ontario, Mỹ và Bondi ở Sydney, Australia. "Nó khiến mọi người quanh đây phát điên. Tất cả những gì bạn có thể làm là bật nhạc hoặc che tai lại. Một số người để quạt chạy liên tục", Telegraph dẫn lời một cư dân ở Bondi.

Chỉ khoảng 2% những người sống ở khu vực phát hiện The Hum nghe thấy âm thanh, phần lớn họ nằm trong độ tuổi 55 - 70, theo nghiên cứu năm 2003 của cố vấn âm thanh Geoff Leventhall ở Surrey, Anh.

Đa số những người nghe thấy The Hum mô tả âm thanh tương tự như tiếng một động cơ diesel chạy đều đều ở gần. Tiếng kêu thực sự khiến mọi người tuyệt vọng.

"Đó là một kiểu tra tấn. Đôi khi, bạn chỉ muốn hét lên", Katie Jacques, một cư dân về hưu ở Leeds, Anh, chia sẻ với BBC. "Nó tệ nhất vào ban đêm. Rất khó quay lại giấc ngủ bởi tôi nghe thấy âm thanh đập rộn ràng ở phía sau. Bạn càng trằn trọc và xoay mình lên tục, bạn càng nghe thấy nó rõ hơn và dễ kích động hơn".

Hầu hết các nạn nhân của The Hum có thính lực bình thường. Họ thường phàn nàn về chứng đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, chảy máu cam và rối loạn giấc ngủ. Ít nhất một trường hợp tự tử ở Anh được cho là do The Hum, theo BBC.

Các nhà nghiên cứu The Hum đều thể bày tỏ quan điểm hiện tượng này có thật, và không phải là kết quả từ hội chứng cuồng loạn tập thể hoặc bệnh hoang tưởng của người nghe.

Thiết bị công nghiệp là nguồn đầu tiên bị nghi phát ra The Hum. Trong một trường hợp, Leventhall tìm ra âm thanh đến từ hệ thống sưởi trung tâm ở tòa nhà bên cạnh.

Những nguồn gây nghi ngờ khác bao gồm đường dẫn khí áp suất cao, đường dây điện, thiết bị giao tiếp không dây. Tuy nhiên, chỉ trong một vài trường hợp, The Hum có liên quan đến thiết bị máy móc hoặc điện tử.

Giới nghiên cứu cũng suy đoán The Hum có thể là kết quả của bức xạ điện từ tần số thấp mà chỉ một số người nghe thấy. Trong nhiều trường hợp, các cá nhân có độ nhạy cảm đặc biệt với tín hiệu nằm ngoài ngưỡng nghe thông thường của con người.

Các chuyên gia y khoa chỉ ra sự ù tai là đáp án thích hợp, nhưng các cuộc kiểm tra lặp lại phát hiện nhiều nạn nhân có khả năng nghe bình thường và không gặp phải hiện tượng ù tai.

Họ cũng đề cập tới những nhân tố môi trường bao gồm hoạt động địa chấn như vi chấn, rung động tần số thấp rất yếu trong lòng đất do sóng biển gây ra.

Một giả thuyết khác là thí nghiệm của quân đội và liên lạc tàu ngầm chưa được xác nhận. Hiện nay, những người nghe thấy The Hum phải dựa vào máy chống ồn và các thiết bị khác để giảm thiểu hay loại bỏ âm thanh khó chịu này.

The Hum - âm thanh bí ẩn thách thức khoa học suốt 50 năm

Phương Hoa