Tháng 7 năm nay được ghi nhận có nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 0,95 độ C so với mức trung bình của thế kỷ trước.

Tháng 7/2019 là tháng nóng nhất trong lịch sử

Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) hôm 15/8 thông báo tháng 7/2019 lập kỷ lục nhiệt độ mới, cao hơn 0,03 độ C so với tháng nóng nhất trước đó là tháng 7/2016. Các nhà khí tượng đã dự đoán trước kết quả này sau khi một số quốc gia châu Âu bao gồm Pháp, Bỉ và Đức báo cáo tháng 7 phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trên cả nước. Khu Markusvinsa ở Thụy Điển ghi nhận mức nhiệt 34,8 độ C, nhiệt độ cao nhất đo được ở phía bắc Vòng Bắc Cực.

Theo dữ liệu của NOAA, 9 trong 10 tháng 7 nóng nhất trong lịch sử rơi vào sau năm 2005. Tháng trước là tháng 7 thứ 43 liên tiếp có nhiệt độ cao hơn mức trung bình của thế kỷ 20.

Nhiệt độ cao kỷ lục cũng đi kèm với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Đại dương ấm lên dẫn tới băng trên biển tan sớm ở eo biển Bering giữa Nga và Alaska, Rick Thoman, chuyên gia khí tượng ở Đại học Alaska, Fairbanks, cho biết.

An Khang (Theo Business Insider)