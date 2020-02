SpaceX hôm 17/2 phóng thành công thêm một loạt vệ tinh Starlink phủ sóng Internet lên quỹ đạo nhưng tên lửa tái sử dụng hạ cánh sai vị trí.

Tên lửa hạ cánh lỗi trong vụ phóng 60 vệ tinh Internet Tên lửa Falcon 9 đưa lô vệ tinh Starlink thứ 5 lên quỹ đạo. Video: Space.

Tham vọng xây dựng mạng lưới vệ tinh phủ sóng Internet tốc độ cao trên toàn cầu của tỷ phú Elon Musk đang dần được hiện thực hóa khi SpaceX tiếp tục bổ sung 60 vệ tinh vào dự án Starlink. Vụ phóng đánh dấu lần thứ năm công ty vũ trụ tư nhân của Mỹ đưa thành công cùng lúc 60 vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất thấp, nâng số lượng thiết bị trên mạng lưới lên gần 300 chiếc (một số bị lỗi không hoạt động).

Lô vệ tinh thứ năm cất cánh từ tổ hợp phóng 40 thuộc Trạm Không quân Cape Canaveral ở Florida, Mỹ vào lúc 10h05 sáng hôm qua (17/2) theo giờ địa phương. Vụ phóng ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 16/2 nhưng phải lùi lại 24 giờ để khắc phục sự cố về van ở tầng hai của tên lửa đẩy Falcon 9.

Ít phút sau khi phóng, tầng một của tên lửa - bộ phận có thể tái sử dụng - đã tách ra để đáp xuống sà lan không người lái "Of Course, I Still Love You" trên Đại Tây Dương, như ba lần trước đó vào tháng 5, 7 và 12/2019. Tuy nhiên, trong chuyến bay lần thứ 4 này, thiết bị đã mắc lỗi định vị và hạ cánh nhầm xuống mặt biển, cách sà lan chỉ vài mét.

Tên lửa hạ cánh lỗi trong vụ phóng 60 vệ tinh Internet Quá trình hạ cánh của tầng một tên lửa. Video: Space.

"Tầng một của tên lửa đã quay trở lại Trái Đất nhưng thật tiếc, nó không đáp xuống sà lan như kế hoạch", Jessie Anderson, kỹ sư sản xuất của SpaceX cho biết trong buổi bình luận trực tiếp. "Tuy nhiên, thiết bị đã hạ cánh nhẹ nhàng xuống mặt nước, ngay bên cạnh sà lan, nên có vẻ vẫn còn nguyên vẹn".

Sự thay đổi quỹ đạo của các vệ tinh được cho là nguyên nhân khiến tầng một của tên lửa hạ cánh thất bại. Trong vụ phóng lần này, loạt vệ tinh Starlink được đưa vào quỹ đạo hình elip, điều này đòi hỏi tên lửa hoạt động vất vả hơn, khiến quá trình hạ cánh trở nên khó khăn hơn bình thường.

Theo Chủ tịch Gwynne Shotwell, SpaceX cần ít nhất 1.548 vệ tinh trên mạng lưới Starlink để mở rộng vùng phủ sóng Internet ra phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, công ty đã được Ủy ban Truyền thông Liên bang chấp thuận để phóng thêm 12.000 vệ tinh và có kế hoạch xin phép vận hành thêm 30.000 chiếc nữa, tất cả đều hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất thấp.

Đoàn Dương (Theo Space)