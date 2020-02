Tê giác Ấn Độ chết vì bệnh truyền nhiễm

Ấn ĐộCác nhà chức trách hôm 24/2 đã phải đóng cửa một khu bảo tồn tự nhiên sau khi 5 con tê giác chết do nghi ngờ mắc bệnh than.

Tê giác một sừng băng qua đường tại Vườn quốc gia Jaldapara vào năm 2009. Ảnh: AFP.

Những cái chết liên tiếp của 5 con tê giác một sừng quý hiếm được ghi nhận chỉ trong bốn ngày cuối tuần trước tại Vườn quốc gia Jaldapara, cách thủ phủ Kolkata của bang Tây Bengal khoảng 700 km về phía bắc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bệnh than, căn bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Bacillus anthracis gây ra trên động vật ăn cỏ.

"Mẫu máu của các con vật đã được gửi tới một phòng thí nghiệm ở Kolkata", Ujjal Ghosh, đội trưởng bảo vệ tại Vườn quốc gia Jaldapara cho biết. "Tất cả năm con tê giác chết đều là con cái trưởng thành. Chúng tôi đã cảnh báo nhân viên của mình".

Con người cũng có nguy cơ nhiễm vi khuẩn than trực tiếp hoặc gián tiếp khi tiếp xúc với động vật hoặc tiêu thụ sản phẩm từ động vật nhiễm bệnh. Phương thức lây truyền chủ yếu là qua đường tiêu hóa, hô hấp và vết thương hở trên da.

"Bệnh than trước đây cũng từng giết chết nhiều động vật tại Vườn quốc gia Jaldapara nên chúng tôi nghi ngờ các con vật lần này cũng chết vì lý do tương tự", nhà bảo tồn động vật hoang dã Animesh Bose nói với AFP.

Ấn Độ là nơi sinh sống của hai phần ba số tê giác một sừng còn lại trên thế giới, loài sắp nguy cấp trong Sách Đỏ IUCN, trong đó có hơn 200 con sinh sống tại Vườn quốc gia Jaldapara, nằm dưới chân núi phía đông dãy Himalaya. Các kiểm lâm viên cho biết sẽ tiến hành tiêm vaccine cho những con tê giác còn lại trong khu bảo tồn và sử dụng drone để theo dõi tình trạng sức khỏe của chúng trong thời gian tới.

Đoàn Dương (Theo AFP)