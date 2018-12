Taxi bay Trung Quốc thử nghiệm chở người

Airbus thử nghiệm thành công taxi bay tự động / Công ty Mỹ giới thiệu mẫu taxi bay tốc độ hơn 400 km/h

Taxi bay Trung Quốc thử nghiệm bay chở người thành công

Mẫu taxi bay Ehang 184 do hãng Ehang sản xuất vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm chở người ở Quảng Châu, Trung Quốc, Mirror hôm 6/2 đưa tin.

Ehang 184 có thiết kế trông gần giống một chiếc máy bay không người lái và có khả năng chở một hành khách. Trong cuộc thử nghiệm, chiếc taxi bay vượt qua nhiều địa hình như trên cánh đồng rộng lớn hay qua các tòa nhà.

"Việc thực hiện các chuyến bay thử nghiệm chở người cho phép chúng tôi chứng minh độ an toàn và ổn định của những phương tiện do mình sản xuất. Chúng tôi không làm thể thao mạo hiểm nên sự an toàn của mỗi hành khách luôn được đặt lên hàng đầu", Huazhi Hu, CEO của Ehang, cho biết. Ông cũng tỏ ra hào hứng về tương lai của hãng trong lĩnh vực di chuyển trên không.

Từ khi Ehang được thành lập năm 2014, hơn 150 kỹ sư đã tiến hành hàng nghìn chuyến bay thử nghiệm, trong đó có các thử nghiệm bay lên độ cao 300 m, mang hàng hóa nặng khoảng 230 kg và bay qua quãng đường dài 15 km.

Sau thử nghiệm lần này, Ehang dự định thực hiện một số cải tiến cho Ehang 184, bao gồm việc cho phép hành khách lựa chọn điều khiển taxi bay bằng tay và chế tạo phiên bản lớn hơn có thể chở hai người. Ehang chưa công bố lịch trình cụ thể đưa Ehang 184 ra thị trường nhưng ông Hu cho biết, hãng đã có kế hoạch phát triển riêng.

