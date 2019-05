Tàu vũ trụ NASA ghi được tín hiệu động đất trên sao Hỏa

Tàu InSight của NASA lần đầu tiên ghi lại những rung động được cho là động đất trên sao Hỏa bằng máy đo địa chấn.

Trạm InSight đặt máy đo địa chấn trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: NASA.

Thiết bị đo địa chấn do trạm đổ bộ robot InSight triển khai trên sao Hỏa phát hiện rung động nhẹ giống động đất đầu tiên hôm 6/4. Dù chưa biết chính xác nguyên nhân gây ra rung động, các nhà khoa học cho rằng đây là một trận động đất trên sao Hỏa, không phải nhiễu loạn do gió hoặc các điều kiện môi trường khác.

Hồi tháng 12 năm ngoái, robot InSight duỗi cánh tay robot và lắp máy đo địa chấn. Đây là thiết bị do Trung tâm nghiên cứu vũ trụ của Pháp phát triển. Nhóm nghiên cứu tin chắc tín hiệu trên sao Hỏa là động đất do có nhiều điểm tương tự động đất trên Mặt Trăng ghi được trong những lần đổ bộ của tàu vũ trụ Apollo.

Nhóm nghiên cứu InSight tìm kiếm dấu hiệu động đất trên sao Hỏa nhằm hiểu rõ hơn quá trình hình thành các hành tinh đá. Trên Trái Đất, động đất thường do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo gây ra. Tuy nhiên, sao Hỏa không có mảng kiến tạo. Thay vào đó, động đất ở hành tinh đỏ bắt nguồn từ đứt gãy ở lớp vỏ. Va chạm với thiên thạch, quá trình co bề mặt do hành tinh nguội dần hoặc áp suất của magma bị đẩy lên mặt đất đều có thể gây ra những vết nứt này.

Khi rung chấn lan tỏa, chúng va vào nhau và hé lộ những vật chất khác nhau dưới lòng đất. Do vật chất khác nhau truyền sóng rung chấn theo cách khác nhau, các nhà khoa học có thể sử dụng dữ liệu từ máy đo địa chấn để dựng ảnh 3D cấu tạo bên trong sao Hỏa, giúp tiết lộ thời kỳ sơ khai của hành tinh này.

An Khang (Theo Live Science)