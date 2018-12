Thứ bảy, 20/10/2018, 13:00 (GMT+7)

Tàu lượn siêu tốc kết hợp công nghệ thực tế ảo

Công viên ở Italy trang bị công nghệ thực tế ảo giúp người chơi tàu lượn có cảm giác giống như ngồi trên thảm bay.

Theo In The Know