Thứ sáu, 20/9/2019, 00:00 (GMT+7)

Tại sao vết thương gần lành bị ngứa?

Mỗi khi đứt tay, trầy da đến lúc liền miệng lại rất ngứa. Có phải do vết thương bị nhiễm trùng hay vì da kích ứng do quá non? (Kiên)

Vết thương thường ngứa khi mọc da non. Ảnh: ST.