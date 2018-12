Sư tử đánh lạc hướng hươu cao cổ mẹ để đoạt mạng con non

Bị cá sấu cắn gãy chân, hươu cao cổ thành mồi cho sư tử

Hươu cao cổ mẹ dùng thân mình che chắn cho con. Ảnh: Cover Image.

Những con sư tử bao vây mẹ con hươu cao cổ trên đồng cỏ cao ở khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara tại Kenya vào đầu tuần này, theo Long Room. Chúng đuổi hươu mẹ đi và tách nó khỏi con non, mục tiêu chính của chúng. Toàn bộ vụ tấn công được nhiếp ảnh gia James Nampaso ở địa phương ghi lại từ khu cắm trại Kicheche Bush ở gần đó.

Sư tử leo lên mình hươu cao cổ mẹ để phân tán sự chú ý của nó. Ảnh: Cover Image.

Trong loạt ảnh, hươu cao cổ mẹ cố gắng xua đuổi sư tử cái và những con đực ít tuổi đang bao vây nó bằng cách đá về phía chúng, dùng cơ thể che chắn cho con non. Nhưng dù nỗ lực tự vệ, hươu cao cổ mẹ bị phân tán sự chú ý khi một con sư tử cái nhảy lên lưng nó. Cả đàn sư tử dễ dàng hạ gục con non mới sinh trước đó vài ngày.

Hươu cao cổ con sẽ nhanh chóng bị đàn sư tử xé xác. Ảnh: Cover Image.

"Hươu cao cổ con chỉ vài ngày tuổi. Tuy nhiên, đây vẫn là khó khăn lớn cần vượt qua bởi một cú đá chí mạng từ hươu mẹ đủ giết chết thú săn mồi. Sự kết hợp giữa sư tử cái trưởng thành và những con đực ít tuổi làm hươu mẹ mất tập trung trong thời gian đủ lâu để tấn công con non. Khi hươu mẹ rút lui để bảo toàn mạng sống của chính nó, hươu con bị giết không lâu sau", Nampaso nói.

"Theo dõi một con vật mất đi con non là việc rất buồn bất kể đó là loài nào. Tai nạn kiểu này rất hiếm gặp và ít khi được ghi hình. Tuy nhiên, năm nay cuộc di cư ở Maasai Mara diễn ra muộn hơn so với thường lệ. Thiếu nguồn thức ăn, sư tử sẽ nhắm tới những con non như vậy", Nampaso cho biết.