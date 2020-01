Tên lửa Falcon 9 sáng nay cất cánh từ Trạm Không quân Cape Canaveral ở Florida, đưa thành công 60 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo.

SpaceX phóng thêm 60 vệ tinh phủ sóng Internet Tên lửa Falcon 9 đưa 60 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo. Video: SciNews.

SpaceX vừa tiến thêm một bước trong tham vọng phủ sóng Internet tốc độ cao toàn cầu khi bổ sung 60 vệ tinh vào dự án Starlink - mạng lưới vệ tinh thương mại lớn nhất thế giới. Vụ phóng hôm 7/1 đánh dấu lần thứ ba công ty vũ trụ tư nhân của Mỹ đưa thành công cùng lúc 60 vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất thấp bằng một tên lửa đẩy.

Các vệ tinh, mỗi chiếc nặng 227 kg, được gắn trên đỉnh tên lửa Falcon 9, cất cánh vào lúc 9h19 sáng nay theo giờ Hà Nội. Ít phút sau, tầng một của tên lửa đã tách ra và nhẹ nhàng đáp xuống sà lan không người lái "Of Course, I Still Love You" trên Đại Tây Dương, cách bờ biển hàng trăm kilomet.

Trong khi đó, tầng hai của tên lửa tiếp tục hành trình mang tải trọng lên quỹ đạo. Hơn một giờ sau khi phóng, các vệ tinh lần lượt được triển khai ở độ cao 290 km so với mặt đất và nâng dần độ cao lên 550 km trong vòng 1 - 4 tháng tới bằng động cơ đẩy của thiết bị.

Theo công bố của Chủ tịch Gwynne Shotwell hồi tháng 11/2019, SpaceX cần phóng thêm khoảng 1.500 vệ tinh Starlink nữa để mở rộng vùng phủ sóng Internet ra phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, từ giữa năm nay, công ty sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở Canada và miền bắc nước Mỹ.

Đoàn Dương (Theo Space)