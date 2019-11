SpaceX phóng 60 vệ tinh phủ sóng Internet lên quỹ đạo

Tên lửa Falcon 9 đêm qua phóng thành công tại trạm không quân ở bang Florida, mang 60 vệ tinh, mỗi chiếc có trọng lượng 227 kg.

SpaceX phóng cùng lúc 60 vệ tinh Falcon 9 mang loạt vệ tinh Internet lên quỹ đạo. Video: VOA.

Công ty vũ trụ tư nhân SpaceX của Mỹ hôm thứ Hai xác nhận phóng thành công 60 vệ tinh Starlink, một bước tiến mới trong tham vọng phủ sóng Internet tốc độ cao trên toàn cầu. Các vệ tinh được gắn trên đỉnh của tên lửa Falcon 9 đã cất cánh vào lúc 9h56 sáng theo giờ địa phương, tức 21h56 theo giờ Hà Nội, tại tổ hợp phóng 40 thuộc Trạm Không quân Cape Canaveral ở bang Florida.

Sau vụ phóng thành công, tầng một của tên lửa đẩy nhẹ nhàng đáp xuống sà lan không người lái "Of Course, I Still Love You" trên Đại Tây Dương, đánh dấu lần thu hồi tầng đẩy thứ 45 của công ty và lần thứ tư của mẫu tên lửa Falcon 9.

"Falcon đã hạ cánh thành công lần thứ tư, nhưng tên lửa đẩy này được thiết kế có thể tái sử dụng đến 10 lần", Lauren Lyons, kỹ sư dự án Starlink cho biết.

Vụ phóng còn là lần đầu tiên SpaceX tái sử dụng phần chóp hình nón ở đầu tên lửa - bộ phận bảo vệ các vệ tinh trong quá trình phóng, có giá trị ước tính lên tới 6 triệu USD.

60 vệ tinh được gắn trên đỉnh tên lửa Falcon 9. Ảnh: Space.

Mạng lưới Starlink được thiết kế để cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao trên phạm vi toàn cầu. Các vệ tinh sẽ quay quanh Trái Đất ở độ cao khoảng 550 km. Công ty đã phóng loạt 60 vệ tinh Starlink đầu tiên hồi tháng 5 năm nay. Dự án Starlink-2 lần này mang theo số lượng vệ tinh tương tự nhưng là phiên bản hoàn thiện hơn, mỗi chiếc có trọng lượng 227 kg.

Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell cho biết họ cần thêm 24 lần phóng nữa, tương ứng với 1.500 vệ tinh, để mở rộng vùng phủ sóng ra toàn cầu. Tuy nhiên, từ giữa năm sau, công ty sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở Canada và miền bắc nước Mỹ.

Đoàn Dương (Theo Space)