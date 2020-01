Sông băng 15.000 năm tuổi tan có thể giải phóng virus cổ xưa

Nhóm nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc nghiên cứu hai lõi băng từ sông băng ở cao nguyên Tây Tạng và phát hiện 28 mẫu virus hoàn toàn mới.

Các nhà khoa học nghiên cứu lõi băng. Ảnh: Daily Star.

Nhóm chuyên gia thực hiện ba bước loại bỏ các chất ô nhiễm ở bề mặt lõi băng để tiến hành nghiên cứu, Daily Star hôm 14/1 đưa tin. Đầu tiên, trong phòng lạnh -5 độ C, họ dùng cưa nạo bỏ nửa cm băng. Tiếp theo, các mẫu vật được rửa bằng ethanol, sau đó đến nước. Phân tích hai lõi băng, các nhà khoa học phát hiện mẫu gene của 33 nhóm virus, trong đó 28 nhóm hoàn toàn mới.

Dấu tích của các vi sinh vật cổ sẽ cung cấp thêm thông tin về khí hậu thời xưa và sự tiến hóa của Trái Đất. Khi khí hậu biến đổi lớn, các nhà khoa học hy vọng thông tin này sẽ giúp họ nắm được vi sinh vật nào có khả năng sống sót, môi trường tương lai sẽ như thế nào.

Tình trạng ấm lên toàn cầu do con người gây ra đang khiến các sông băng trên thế giới thu nhỏ, giải phóng vi sinh vật và virus mắc kẹt bên trong suốt hàng nghìn năm. "Điều này có thể làm tổn thất mẫu lưu trữ giúp đem lại thông tin về khí hậu Trái Đất thời xưa. Trong trường hợp xấu, băng tan có thể giải phóng các mầm bệnh ra môi trường", nhóm nghiên cứu cảnh báo.

Phần lớn các mầm bệnh này đều chưa được giới khoa học biết đến nên gần như không thể dự đoán ảnh hưởng của chúng đối với con người. Năm 2016, bệnh than bùng phát ở Siberia khiến 96 người nhập viện và hơn 2.000 tuần lộc chết. Mầm bệnh than có thể tồn tại trong thời gian rất dài. Dịch bệnh khi đó được cho là do tầng đất vĩnh cửu tan ra, để lộ xác tuần lộc bị nhiễm bệnh nhiều thập kỷ trước.

"Những mối nguy hiểm tồn tại trong băng là thật. Với tình trạng băng trên thế giới đang tan nhiều hơn, rủi ro các mầm bệnh thoát ra cũng tăng", Scott O Rogers, giáo sư tại Đại học Bang Bowling Green, viết trong một cuốn sách.

Chantal Abergel, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, không ngạc nhiên khi nhiều loại virus trong lõi băng hoàn toàn mới. "Chúng ta còn rất lâu nữa mới có thể lấy mẫu toàn bộ virus trên Trái Đất", Abergel nói.

Thu Thảo (Theo Daily Star)