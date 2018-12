Siết quy chuẩn vệ sinh để kiểm soát thực phẩm bẩn

Thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc đang là mối bận tâm hàng đầu trong dư luận. Ngay cả một thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng cũng bị xử phạt hơn trăm triệu đồng cách đây không lâu, do vi phạm các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thức ăn sau khi nấu được bảo quản ở tủ giữ nhiệt có theo dõi thời gian, và chỉ được phục vụ khi còn trong thời gian cho phép.

Theo ông Nguyễn Huy Thịnh - Giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng McDonald’s tại Việt Nam, tại những cửa hàng của McDonald’s, quy trình tuyển chọn nguyên vật liệu đầu vào luôn được kiểm soát rất gắt gao. Trước khi cung cấp nguyên liệu cho McDonald’s, các nhà cung ứng phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan tới an toàn thực phẩm và các yêu cầu của công ty về hệ thống quản lý chất lượng. Hệ thống này được xây dựng dựa trên một số tiêu chẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 9001, ISO 22000, PAS 220 và một số tiêu chuẩn riêng của tập đoàn.

Ông Thịnh lấy ví dụ, để trở thành nhà cung cấp trứng cho các bữa ăn của McDonald’s, một cơ sở sản xuất trứng tại Tây Ninh phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình tuyển lựa và làm sạch trứng, đồng thời phủ dầu bảo vệ chất dinh dưỡng. Hay về bao bì, tất cả bao bì thực phẩm cung cấp cho McDonald’s phải được in bằng loại mực in Food Grade (mực an toàn cho thực phẩm) và giấy phải được phủ một lớp bảo vệ để tránh các nguy cơ không an toàn cho thực khách.

Nhân viên phải rửa tay mỗi tiếng một lần trong ca làm việc.

Tại McDonald’s, quy trình HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) - quy trình phân tích và kiểm soát rủi ro, cũng như GPFH (General Principles of Food Hygiene) - nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm (được chứng nhận bởi Bộ Nông Nghiệp Mỹ) là nền tảng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho tất cả bữa ăn được phục vụ của thương hiệu thức ăn nhanh hàng đầu thế giới này.

Trong cửa hàng, chất lượng luôn được kiểm soát dựa trên các tiêu chuẩn về thiết bị, kho trữ phù hợp cho từng loại thực phẩm như các yếu tố về nhiệt độ, diện tích… Các bước từ việc giao hàng, lưu trữ trong kho, kiểm tra nhiệt độ trước và sau khi chế biến đều được theo dõi và ghi chép lại trong sổ tay vệ sinh an toàn thực phẩm. Toàn bộ quy trình này được giám định thường xuyên để đảm bảo việc thực hiện đúng và nghiêm túc.

Trong mỗi ca làm việc, nhân viên quản lý là người chịu trách nhiệm về quy trình vận hành máy móc để tránh các rủi ro ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Chính vì thế, tất cả nhân viên đều phải được đào tạo kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi bắt đầu làm việc. Trước mỗi ca, các trưởng ca sẽ phải thực hiện các bước kiểm tra tiêu chuẩn sản phẩm như đo nhiệt độ thịt, kiểm tra thời hạn sử dụng của các loại sản phẩm, trước khi phục vụ cho khách hàng. Vì vậy, nếu có xảy ra sự cố, doanh nghiệp dễ dàng truy nguyên nguồn gốc, nguyên nhân để xử lý tình huống và không lặp lại sai lầm ở những lần kế tiếp.

Ông Thịnh cũng chia sẻ cụ thể về những quy định khắt khe để kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại McDonald’s như rửa tay ít nhất một lần mỗi giờ. Ngoài ra, tại đây còn thực hiện đúng các quy định về màu sắc găng tay để tránh sự lây nhiễm chéo. Theo đó, găng tay màu xanh để xử lý các nguyên liệu tươi sống và găng tay trong suốt để chế biến thức ăn nấu chín. Đặc biệt, McDonald’s luôn có gel rửa tay diệt khuẩn dùng cho khách ở lối vào và hành lang mỗi nhà hàng.

Nhân viên phải mang găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm.

Quy trình chặt chẽ nói trên cũng là lý do McDonald’s giữ vững được uy tín thương hiệu của mình trong những năm qua ở 120 quốc gia trên toàn thế giới.

Những quy định khắt khe của luật vệ sinh an toàn thực phẩm và ý thức ngày càng cao của người tiêu dùng sẽ thúc đẩy nhiều doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm. Qua đó, các doanh nghiệp sẽ có sự đầu tư và ý thức thực hiện nghiêm túc hơn về quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng Việt.

Mai Thương