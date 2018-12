Rùa khổng lồ lên chức mẹ ở tuổi 80

Rùa suýt mất đầu khi bị cá vược tranh mồi

Rùa mẹ Nigrita bên một con non. Ảnh: Vườn thú Zurich.

Theo Mother Nature Network, Nigrita ghép đôi với một con đực kém nó 36 tuổi. "Nigrita là con vật già nhất ở vườn thú của chúng tôi, nhưng nó vẫn có thể đẻ trứng tốt", Robert Zingg, quản lý lâu năm ở vườn thú, cho biết.

Nigrita nặng khoảng 90 kg, trong khi con rùa ghép đôi với nó tên Jumbo có trọng lượng lớn gấp đôi. Những con non nhỏ với lớp mai cứng nặng 0,1 - 0,2 kg. Do nhỏ hơn nhiều so với cha mẹ, chúng được nuôi ở khu vực khác trong phần lớn thời gian để tránh bị cha mẹ vô tình giẫm lên.

Nigrita tới vườn thú Zurich năm 1946 nhưng không đẻ trứng cho tới hơn ba thập kỷ sau. Dù không quả trứng nào trong lứa đầu tiên sống sót, những lứa đẻ sau của Nigrita đều được ấp thành công và con của nó sinh sống ở các vườn thú khắp châu Âu.

Nigrita cho ra đời 9 con non. Ảnh: Vườn thú Zurich.

Nhân viên vườn thú đã cẩn thận đào trứng của Nigrita sau khi nó đẻ và đặt ổ trứng ở lồng ấp kiểm soát nhiệt độ để có thể theo dõi chặt chẽ. Những quả trứng được ấp từ 106 đến 121 ngày. Vườn thú Zurich là nơi duy nhất ở châu Âu có rùa Galapagos nhân giống và sinh sản thành công trong môi trường nuôi nhốt.

Theo National Geographic, rùa khổng lồ Galapagos loài sống lâu nhất trong số những động vật có xương sống, với tuổi thọ trung bình trên 100 năm. Kỷ lục sống lâu nhất ở loài rùa này là 152 tuổi. Chúng cũng là loài rùa lớn nhất thế giới, một số con có chiều dài hơn 1,5 mét và trọng lượng 250 kg.

Xem thêm: Rùa già nhất thế giới được tắm lần đầu tiên

Phương Hoa