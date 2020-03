Rùa cả gan bò qua chân sư tử

Nam PhiKhoảnh khắc con rùa nhỏ bé chậm rãi leo qua một con sư tử đực đang ngủ say lọt vào ống kính của hướng dẫn viên du lịch.

Rùa bản lề chậm rãi bò qua chân sư tử. Ảnh: Caters.

Con rùa bản lề Spekes mắc kẹt giữa hai con sư tử nghỉ ngơi sau khi ăn xác trâu rừng. Nó tìm đường thoát ra bằng cách mạo hiểm nhất, theo Johan Adolf Smalman, trưởng nhóm hướng dẫn viên của công ty Hoedspruit ở tỉnh Limpopo, Nam Phi.

Con rùa gặp may vì sư tử không phát hiện ra nó. Ảnh: Caters.

Dường như ý thức được tình huống khó khăn, con rùa rón rén di chuyển hết sức chậm rãi. Nó gặp may bởi sư tử vẫn say giấc. Khi leo xuống từ chân sư tử, con rùa rơi úp mặt xuống lớp cát. Nhưng nó vẫn bình tĩnh tìm cách giữ thăng bằng và bò đi xa an toàn.

Nó ngã chúi mặt xuống cát khi sắp thoát khỏi nguy hiểm. Ảnh: Caters.

Rùa bản lề Spekes (Kinixys spekii) là loài đặc hữu ở châu Phi. Loài rùa này có chiếc mai dài tới 20 cm và hình dáng dẹt giúp chúng dễ dàng ẩn nấp trong khe đá hoặc dưới khúc cây. Rùa đực có đuôi dài hơn rùa cái. Rùa bản lề Spekes sống ở đồng cỏ, bụi rậm khô cằn và khu vực nhiều đá lởm chởm. Chúng chuyên ăn cây hoa nhỏ, lá, cỏ, quả mọng và nấm. Rùa bản lề Spekes cũng ăn ốc sên và động vật không xương sống nhỏ, đặc biệt chúng rất thích ăn cuốn chiếu.

An Khang (Theo Caters)