Rùa bạch tạng hai đầu hiếm gặp trị giá 32.000 USD

Nop, con rùa bạch tạng hai đầu tên thuộc giống rùa tai đỏ, chào đời ở một trang trại tại Bangkok, Thái Lan, hôm 3/3. Người chủ hiện tại của con rùa là Noon Ausanee đã đưa nó đi định giá và các chuyên gia nhân giống ước tính Nop trị giá 31.500 USD. Tuy nhiên, những người mua tiềm năng đang lo ngại con rùa đặc biệt sẽ không thể sống lâu.

"Tôi cảm thấy rất may mắn khi con rùa được sinh ra. Hiện giờ, con rùa đã hai tháng tuổi và vẫn khỏe mạnh. Chúng tôi cho nó ăn hàng ngày và nó luôn ăn hết. Tôi nghĩ nó sẽ sống lâu và mang lại vận may cho bất cứ ai sở hữu nó", Ausanee chia sẻ.

Rùa tai đỏ là một loài rùa ao được nuôi phổ biến trên khắp thế giới. Rùa có hai đầu do mắc dị tật polycephaly vốn rất hiếm gặp và rùa hai đầu bạch tạng thậm chí còn hiếm hơn. Các chuyên gia khuyến cáo không nên thả những con rùa như vậy ra tự nhiên bởi chúng khó có thể tự sinh tồn và dễ di truyền đột biến gene.

Một con rùa tương tự từng được phát hiện trên bãi biển Florida, Mỹ, cách đây hai năm. Khả năng rùa con sống sót sau khi nở cực thấp, chỉ có một trong số 1.000 con sống tới khi trưởng thành, theo số liệu từ Cơ quan Bảo tồn Rùa biển Mỹ.

An Khang (Theo In The Know)