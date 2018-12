Nhà máy ở Trung Quốc cứ 90 giây sản xuất một chiếc xe điện / Xe máy địa hình tốc độ hơn 80 km/h chạy bằng điện

Ra mắt xe máy điện in 3D đầu tiên trên thế giới Xe máy điện in 3D của hãng BigRep. Video: Design Boom.

Nguyên mẫu xe máy điện in 3D đầu tiên trên thế giới do công ty BigRep của Đức phát triển chính thức được trình làng tại triển lãm quốc tế Formnext 2018 ở thành phố Frankfurt, Design Boom hôm 22/11 đưa tin. Ngoại trừ linh kiện điện, các bộ phận còn lại như vành, lốp, yên, khung và phuộc xe đều được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ in 3D.

Nguyên mẫu mang tên Nera có kích thước dài x cao x rộng là 190 x 90 x 55 cm. Xe có trọng lượng 60 kg, gồm tổng cộng 15 bộ phận in 3D, trong đó bộ phận đơn lớn nhất có kích thước lên tới 120 x 45 x 20 cm.

Xe máy điện Nera có nhiều tính năng đột phá so với những mẫu moto hiện nay như lốp không hơi hay công nghệ cảm biến nhúng. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống dầm giảm xóc linh hoạt thay thế cho hệ thống treo truyền thống.

Sản phẩm được thiết kế bởi hai chuyên gia Marco Mattia Cristofori và Maximilian Sedlak từ công ty tư vấn thiết kế Nowlab. Hiện tại, nguyên mẫu vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Các thông số chi tiết về kỹ thuật như hệ thống truyền động, tốc độ và hiệu suất của xe vẫn chưa được tiết lộ.