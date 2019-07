Quần đảo có độ phóng xạ cao gấp nhiều lần Chernobyl và Fukushima

Các nhà nghiên cứu khuyến cáo người dân không nên quay trở lại một số đảo thuộc quần đảo Marshall do độ phóng xạ vẫn cao hơn ngưỡng an toàn.

Vòm chứa chất thải hạt nhân trên đảo Runit ở quần đảo Marshall. Ảnh: News.com.au.

Một số hòn đảo thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương như đảo san hô vòng Bikini và Enewetak vẫn có độ phóng xạ cao hơn Chernobyl và Fukushima, dù hơn 60 năm đã trôi qua từ khi Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân ở khu vực này. Khi thử nghiệm đồng vị plutonium-239 và 240 trong mẫu đất, các nhà nghiên cứu phát hiện một số hòn đảo có độ phóng xạ cao gấp 10 - 1.000 lần Fukushima và gấp khoảng 10 lần vùng cấm Chernobyl.

Năm 2016, nhóm nghiên cứu ở Đại học Columbia tại New York công bố công trình trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) về phóng xạ gamma nền ở phía bắc quần đảo Marshall, gồm các đảo Enewetak, Bikini và Rongelap. Họ nhận thấy lượng phóng xạ ở đảo Bikini cao hơn báo cáo trước đây, do đó họ quyết định tiến hành nghiên cứu sâu hơn về phóng xạ trên các hòn đảo.

Hôm 15/7, nhóm nghiên cứu công bố ba công trình mới trên tạp chí PNAS về 4 đảo san hô vòng thuộc quần đảo Marshall là Bikini, Enewetak, Rongelap và Utirik. Lượng phóng xạ gamma ở đảo san hô vòng Bikini, đảo Enjebi thuộc đảo san hô vòng Enewetak và đảo Naen thuộc đảo san hô vòng Rongelap cao hơn hẳn so một hòn đảo ở phía nam quần đảo Marshall mà các nhà khoa học dùng làm tham chiếu.

Đám mây hình nấm trong vụ nổ bom hạt nhân Romeo trên đảo Bikini. Ảnh: News.com.au.

Lượng phóng xạ ở đảo Bikini và Naen cao đến mức vượt giới hạn tối đa mà Mỹ và Cộng hòa Quần đảo Marshall đã thỏa thuận vào thập niên 1990. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện đảo Runit và Enjebi thuộc đảo san hô vòng Enewetak, cũng như đảo Bikini và Naen, có mật độ phóng xạ trong đất cao.

Trong nghiên cứu thứ hai, các nhà khoa học làm việc với thợ lặn chuyên nghiệp để thu thập 130 mẫu đất từ miệng hố Castle Bravo ở đảo san hô vòng Bikini. Một số đồng vị như plutonium-239 and -240, americium-241 và bismuth-207 cao hơn những nơi khác ở quần đảo Marshall.

Trong nghiên cứu thứ ba, nhóm tác giả kiểm tra hơn 200 trái cây, chủ yếu là dừa và dứa ở 11 hòn đảo thuộc 4 đảo san hô vòng phía bắc quần đảo Marshall. Kết quả là lượng cesium-137 ở nhiều trái cây trên đảo Bikini và Rongelap cũng cao hơn ngưỡng an toàn.

An Khang (Theo Live Science)