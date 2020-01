Phát hiện miệng hố thiên thạch 790.000 năm

LàoNhóm nghiên cứu quốc tế kết luận miệng hố hình thành khi thiên thạch đâm xuống Trái Đất cách đây 790.000 năm bị chôn vùi bên dưới cánh đồng núi lửa Bolaven.

Thiên thạch khổng lồ đâm xuống Trái Đất 790.000 năm trước. Ảnh: Fox News.

Các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng chứng minh cánh đồng núi lửa Bolaven là địa điểm xảy ra vụ va chạm, theo nghiên cứu công bố hôm 30/12 trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.

Nghiên cứu trước đây chỉ ra khoảng 790.000 năm trước, một thiên thạch lớn va vào Trái Đất ở Đông bán cầu. Vụ va chạm mạnh đến mức mảnh vỡ bắn ra bao phủ 1/10 bề mặt hành tinh. Nhóm nghiên cứu biết về sự kiện này thông qua những mẩu đá thủy tinh gọi là tektite ở Nam Cực, Australia và Đông Nam Á. Các bằng chứng cũng chỉ ra địa điểm va chạm nằm ở Đông Nam Á, nhưng chưa rõ vị trí chính xác.

Phân tích địa hóa học đá tektite ở gần cánh đồng núi lửa Bolaven cho thấy sự tồn tại của đá bazan ở địa điểm va chạm. Dựa vào kết quả đo lực hấp dẫn, các nhà nghiên cứu phát hiện một khu vực bất thường, nhiều khả năng là miệng hố rộng 13 - 17 km.

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện những lớp sa thạch và sỏi đá bùn trồi lên mặt đất ở cách Bolaven 10 - 20 km. Họ cho rằng số đất đá này bị đẩy văng tới đó bởi lực tác động khi thiên thạch đâm xuống mặt đất và kết luận khu vực va chạm với thiên thạch cổ đại chính là cánh đồng núi lửa Bolaven.

An Khang (Theo Phys.org)