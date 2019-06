Phát hiện loài bọ đá mới trên dãy núi New Zealand

Loài côn trùng mới được tìm thấy trên dãy núi Maungatua không có khả năng bay và bị cô lập trong phạm vi môi trường sống nhỏ hẹp.

Bọ đá Maungatua. Ảnh: Đại học Otago.

Các nhà động vật học từ Đại học Otago đã phát hiện một loài côn trùng chưa từng được biết tới sinh sống trên dãy núi Maungatua, gần thành phố Dunedin, phía nam New Zealand. Sinh vật mới, được gọi là bọ đá Maungatua, hiện chỉ được tìm thấy trong một khu vực rộng vài trăm mét gần các con suối ngay dưới đỉnh núi.

Giáo sư Jon Waters, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết đã tình cờ tìm thấy bọ đá Maungatua trong lúc thu thập dữ liệu về một loài côn trùng khác phổ biến hơn. "Chúng tôi nhận thấy điều bất thường ngay khi nhìn thấy chúng và các phân tích ADN đã chỉ ra đó là một loài hoàn toàn mới. Thật thú vị khi vẫn còn những khám phá mới về động vật bản địa ở New Zealand", Waters chia sẻ.

Các tác giả nghiên cứu: Brodie Foster (trái) và Giáo sư Jon Waters. Ảnh: Đại học Otago.

Các phân tích ADN còn cho thấy bọ đá Maungatua có thể đã sinh sống trên Trái Đất từ 2 triệu năm trước. Khác với hầu hết các loài côn trùng cánh úp đều có khả năng bay, cánh của bọ đá Maungatua bị tiêu giảm gần như hoàn toàn qua quá trình tiến hóa. Chúng đã thích nghi với điều kiện gió mạnh trên núi cao. Việc mất khả năng bay có thể là lý do tại sao loài bọ đá này bị cô lập trong phạm vi địa lý nhỏ như vậy.

"Số lượng bọ đá Maungatua bị hạn chế do phạm vi môi trường sống nhỏ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đã tìm thấy chúng và quần thể loài vẫn an toàn", Brodie Foster, đồng tác giả nghiên cứu cho biết. Phát hiện của các nhà khoa học đã được công bố trên Tạp chí Động vật học (Journal of Zoology) của New Zealand.

Đoàn Dương (Theo Phys)