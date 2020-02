Phát hiện 500 loại virus corona trong phân dơi

Chuyên gia WHO nghiên cứu và phát hiện 500 loại virus corona ở phân loài dơi Rhinolophus, bổ sung cho giả thiết về vật trung gian lây nhiễm sang người.

Phân loài dơi Rhinolophus được phát hiện có 500 loại virus corona. Ảnh: Phys.

Báo cáo ngày 11/2 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, ngày càng có nhiều bằng chứng từ nghiên cứu khoa học về dịch bệch do chủng mới virus corona gây ra (Covid-19) có liên quan tới virus corona ở dơi, cụ thể là phân loài Rhinolophus, sống chủ yếu ở phía nam Trung Quốc, châu Á, châu Phi và vùng Trung Đông.

Nghiên cứu mới phát hiện hơn 500 loại virus corona được tìm thấy ở loài dơi này. Đáng chú ý trong nghiên cứu huyết thanh học một số người dân vùng nông thôn sinh sống gần hang động của loài dơi có tỉ lệ huyết thanh dương tính với virus corona ở phân loài dơi này là 2,9%, cho thấy khả năng tiếp xúc của người với chúng khá cao.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho biết con đường lây truyền Covid-19 từ khi bắt đầu bùng phát vẫn chưa thực sự rõ ràng, giả thuyết hiện nay rất có thể là những động vật chủ trung gian có vai trò truyền bệnh trước đó như dịch SARS năm 2003. Các nhóm chuyên gia Trung Quốc và quốc tế đang trong quá trình xác định chính xác nguồn gốc động vật lây nhiễm chủng mới virus corona. Việc xác định nguồn gốc động vật sẽ đảm bảo rằng những đợt bùng phát tương tự không xảy ra trong tương lai và tăng sự hiểu biết cũng như cách thức, con đường lây nhiễm các loại virus được truyền từ động vật sang người.

Hiện nay, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố về việc sửa đổi luật buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp nhằm hạn chế nguồn lây nhiễm virus corona được cho là từ buôn bán và tiêu thụ thịt động vật hoang dã. Dịch Covid-19 được phát hiện từ đầu tháng 12 có nguồn gốc từ chợ hải sản và động vật hoang dã Hoa Nam, tỉnh Vũ Hán.

Trước đó, WHO đặt tên căn bệnh do chủng mới virus corona (nCoV) gây ra là Covid-19. Tổng giám đốc của WHO Tandesser cho biết, tên gọi mới nhằm tránh liên hệ đến vị trí địa lý cụ thể, nhóm động vật hoặc người, tránh tạo sự kỳ thị.

Nguyễn Xuân (Theo China News, CGTN)