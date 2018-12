Phác thảo hình thánh của Leonardo da Vinci giá 16 triệu USD

Giải mã nụ cười Mona Lisa bằng công nghệ ảnh 'tự sướng'

Phác thảo Thánh Sebastian chịu khổ hình trói vào thân cây của Leonardo da Vinci. Ảnh: Nhà bán đấu giá Tajan.

Nhà bán đấu giá Tajan ở Pháp công bố bức tranh nháp kích thước 19 cm x 13 cm của danh họa Leonardo da Vinci có giá 16 triệu USD, theo News.com.au. Bức họa bằng bút mực mô tả Thánh Sebastian bị hành hình theo phong cách đặc trưng của da Vinci, trong đó ông phác vội ý tưởng lên giấy làm nền tảng cho những tác phẩm tương lai.

Một bác sĩ về hưu giấu tên mang bộ sưu tập 14 bản vẽ đến nhà bán đấu giá hồi tháng 3. Những bức tranh này do cha của vị bác sĩ để lại và ông không hề biết tầm quan trọng của chúng. Trong số bản phác thảo không khung từ thế kỷ 15 - 16, bức tranh khắc chữ "Mechelange" (Michelangelo) ngay lập tức lọt vào mắt các chuyên gia đấu giá. "Trực giác mách bảo tôi đó là một bức tranh thế kỷ 16 thú vị và cần nghiên cứu kỹ hơn", Thaddee Prate, giám đốc ở nhà bán đấu giá, chia sẻ.

Prate tham khảo ý kiến từ nhà buôn tranh độc lập Patrick de Bayser. Bayser phát hiện bức tranh do một nghệ sĩ thuận tay trái sáng tác. Ông cũng tìm thấy hai bức vẽ nhỏ mô tả ánh sáng ngọn nến ở sau tấm giấy cùng những dòng ghi chú.

Sau đó, Tajan liên lạc với nhà thẩm định nổi tiếng Carmen C. Bambach, quản lý Phòng phác thảo và bản in ở Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York, Mỹ. Bambach xác nhận bản phác thảo là tác phẩm của da Vinci.

"Đây là một phát hiện mới về bức tranh hai mặt do da Vinci sáng tác. Một mặt thể hiện chân dung Thánh Sebastian chịu khổ hình trói vào thân cây. Mặt sau là những biểu đồ và ghi chú về ánh sáng và bóng mờ, liên quan đến nghiên cứu quang học của da Vinci", Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, cho biết.

Phương Hoa