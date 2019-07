Ôtô biến thành lò nướng trong nắng nóng ở Mỹ

Cơ quan Khí tượng Mỹ nướng bánh quy trong ôtô đậu ngoài trời nhằm cảnh báo về nguy cơ khi để trẻ em hoặc vật nuôi ở lại xe.

Bánh quy bị nướng tới mức có thể ăn được sau vài giờ trong xe ôtô. Ảnh: NWS.

Một đợt nắng nóng đang diễn ra ở phần lớn các bang của Mỹ với gần 200 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ lên tới 46 độ C. Các nhân viên của Cơ quan Khí tượng Mỹ (NWS) tiến hành thí nghiệm nướng bánh trong xe hơi ở thành phố Omaha, bang Nebraska để giúp người dân hình dung cabin ôtô có thể nóng tới mức nào khi đậu ngoài trời.

"Nếu bạn băn khoăn liệu hôm nay trời có nóng không, chúng tôi đã thử nướng bánh quy chỉ dựa vào hơi nóng từ Mặt Trời và một chiếc ôtô ở bãi đỗ xe", NWS chia sẻ.

Bốn chiếc bánh quy được đặt trên khay nướng bánh ở bảng điều khiển của chiếc xe và để dưới nắng. Sau 60 phút, khay nướng đạt nhiệt độ lên tới 80 độ C và mức nhiệt đo được ở bề mặt bánh quy là 67 độ C. Dù ở trong bóng râm, hàng ghế sau cũng nóng tới 49 độ C. Sau 4 giờ, mặt bánh quy đã gần cứng nhưng phần đế vẫn hơi mềm. Chiếc xe được đổi hướng theo góc chiếu sáng của Mặt Trời.

Các nhà chức trách khuyến cáo người dân không nên để trẻ em hoặc vật nuôi lại trong xe, ngay cả trong thời gian ngắn. Theo NWS, vùng ven biển phía đông và trung tây nhiều khả năng sẽ trải qua nhiệt độ hơn 32 độ C cùng độ ẩm cao. Người dân được khuyên nên hạn chế ra ngoài trời và uống nhiều nước. Những thành phố ở bang Vermont và New Hampshire mở nhiều nơi trú ẩn để giúp người dân hạ nhiệt.

An Khang (Theo Independent)