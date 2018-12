Bụng cá trích phát sáng xanh dương nghi nhiễm độc phóng xạ

Hầu hết phóng xạ chúng ta hấp thụ ở liều lượng nhỏ, không gây nguy hiểm đến cơ thể. Ảnh: Business Insider.

Theo Business Insider, việc nhiễm phóng xạ quá mức có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng hầu hết phóng xạ mà con người tiếp xúc đều ở liều lượng nhỏ, không gây nguy hiểm và đến từ các nguồn khó có thể ngờ tới.

Nếu sống trong phạm vi cách nhà máy điện hạt nhân 80 km, con người có nguy cơ nhiễm 0,09 microsievert phóng xạ mỗi năm (µSv/năm). Sievert là đơn vị đo lượng hấp thụ bức xạ ion hóa có khả năng gây tổn hại theo Hệ đo lường quốc tế.

Mỗi lần đi qua máy quét an ninh ở sân bay, chúng ta tiếp xúc với lượng phóng xạ bằng 0,1 µSv, tương đương khi ăn một quả chuối. Bệnh nhân chụp X-quang nha khoa có thể nhiễm 5 µSv phóng xạ. Mức nhiễm xạ này nhỏ hơn nhiều so với di chuyển bằng máy bay từ New York tới Los Angeles, Mỹ, trong đó mỗi hành khách có nguy cơ nhiễm 40 µSv phóng xạ.

Những nguồn phóng xạ con người thường xuyên tiếp xúc

Theo các nhà khoa học, giới hạn phát xạ hàng năm của nhà máy điện hạt nhân là 250 µSv. Trong khi đó, bệnh nhân sẽ nhiễm 2.000 µSv phóng xạ nếu chụp cắt lớp vi tính sọ não. Lượng phóng xạ trung bình hàng năm con người hấp thụ từ các nguồn tự nhiên vào khoảng 3.100 µSv. Những người hút 1,5 bao thuốc lá mỗi ngày nhiễm 13.000 µSv phóng xạ.

Tại Mỹ, quy định về mức độ nhiễm xạ tối đa cho những người làm việc với chất phóng xạ là 50.000 μSv/năm. 400.000 μSv là lượng phóng xạ tối thiểu có thể gây ra các triệu chứng xấu ở con người nếu tiếp xúc trong thời gian ngắn. Liều lượng phóng xạ đủ gây chết người nếu tiếp xúc trong thời gian ngắn là từ 4.000.000 μSv trở lên.

Xem thêm: Robot chết vì phóng xạ ở nhà máy hạt nhân Fukushima

Lê Hùng