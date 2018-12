Nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người 'biến mất'

Trung Quốc đình chỉ nghiên cứu biến đổi gene người

Nhà khoa học He Jiankui hồi cuối tháng 11 đã gây sốc cả thế giới khi tuyên bố sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa gene CRISPR để sinh ra hai em bé miễn nhiễm HIV. Sau khi xuất hiện hôm thứ tư tuần trước (ngày 28/11) ở Hong Kong tại hội nghị quốc tế lần thứ hai về chỉnh sửa gene và tuyên bố em bé thứ ba sắp chào đời, nhà khoa học này đã "không còn tung tích".

Một số trang tin địa phương cho rằng ông He đã bị lãnh đạo trường Đại học Khoa học và Công nghệ miền Nam (SUST), nơi He từng làm việc, yêu cầu quay về Thâm Quyến và đang bị giam giữ. Tuy nhiên, phát ngôn viên của SUST đã lên tiếng phủ nhận, SCMP đưa tin.

"Hiện tại không có nguồn tin nào đúng sự thật. Chúng tôi chưa thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Nếu có thông tin mới, chúng tôi sẽ công bố trên các kênh truyền thông chính thức của trường", đại diện trường nói.

Ông He tại Hội nghị Quốc tế về chỉnh sửa gene ở Hong Kong ngày 28/11. Ảnh: SCMP

SUST khẳng định trên trang web chính thức rằng họ không biết gì về dự án nghiên cứu chỉnh sửa gene người của ông He. Nhà khoa học này đã rời khỏi trường từ tháng 2. Đại diện nhà trường cho biết đã thành lập một ủy ban độc lập để làm rõ vấn đề.

Xu Nanping, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết đã đình chỉ mọi dự án nghiên cứu của He và sẽ tiến hành điều tra nhà khoa học này.

"Trung Quốc cấm sử dụng biến đổi gene trên phôi thai người cho mục đích sinh sản. Thí nghiệm này vi phạm pháp luật và quy định ở Trung Quốc", ông Xu nói.Hội nghị Quốc tế về chỉnh sửa gene lần thứ 2 ở Hong Kong là lần gần nhất ông He xuất hiện công khai trước giới truyền thông.

Thí nghiệm của ông He bị giới khoa học cả thế giới phản đối với lý do là "vô đạo đức" và "vi phạm quyền con người". 120 nhà khoa học đã ký tên vào bức thư phản đối thí nghiệm của He.

Thực tế thế giới đã có nhiều nghiên cứu chỉnh sửa gene CRISPR trên động vật để ứng dụng vào điều trị HIV, ung thư, E.coli, sốt rét, chỉnh sửa phôi người...