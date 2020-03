Nguy cơ bỏ sót ca nhiễm nCoV vì dịch sốt xuất huyết

Dịch sốt xuất huyết và Covid-19 bùng phát đồng thời ở Đông Nam Á sẽ gây ra những thách thức vì chúng có cùng đặc điểm lâm sàng và trong phòng thí nghiệm.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh nhu cầu phát triển bộ kit xét nghiệm Covid-19 cho kết quả chuẩn xác. Ảnh: Time24 News.

Nhóm nghiên cứu đến từ Hệ thống y tế Đại học Quốc gia Singapore, Bệnh viện Đa khoa Ng Teng Fong và Viện Y tế Môi trường bày tỏ lo ngại trong báo cáo công bố hôm 4/3 trên tạp chí The Lancet. Trong báo cáo, họ chỉ ra những điểm giống nhau giữa hai dịch bệnh do muỗi và nCoV gây ra, kéo theo kết quả dương tính giả với sốt xuất huyết.

Theo các nhà nghiên cứu, bệnh sốt xuất huyết và Covid-19 rất khó phân biệt do có cùng đặc điểm lâm sàng và trong phòng thí nghiệm. Báo cáo nêu trường hợp hai người Singapore lúc đầu dương tính với sốt xuất huyết khi xét nghiệm huyết thanh nhưng sau đó nhân viên y tế phát hiện họ mắc Covid-19. Không bệnh nhân nào nêu trên đi tới vùng dịch nhưng vẫn bộc lộ các triệu chứng sốt và ho.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Leong Hoe Nam ở Bệnh viện Núi Elizabeth Novena nhận xét đây là những triệu chứng rất phổ biến đối với mọi loại bệnh do virus gây ra. Đau cơ cũng là triệu chứng khác thường gặp ở bệnh nhân bị cúm, sốt xuất huyết, Zika. Theo Leong, nếu xét nghiệm cho kết quả dương tính, bác sĩ có thể kể luận bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt nếu họ sống ở vùng có số ca nhiễm cao. Điều này sẽ sẽ gây khó khăn cho công tác chẩn đoán điều trị bệnh do cả dịch sốt xuất huyết và Covid-19 đang diễn ra đồng thời ở Đông Nam Á.

Jeremy Lim, đối tác mảng y tế và khoa học đời sống của công ty tư vấn toàn cầu Oliver Wyman, nhận định nCoV có thể diễn biến đa dạng trong giai đoạn đầu lây nhiễm, khiến một số ca bị nhầm với sốt xuất huyết. "Điều phức tạp là khi mọi người đến bệnh viện khám mà không có triệu chứng cụ thể, bạn sẽ lo lắng về cả hai bệnh", Lim nói.

Lim giải thích xét nghiệm kháng thể đối với bệnh sốt xuất huyết cũng xem xét những gai protein trên bề mặt virus. "Giống như khóa và chìa, nếu virus có đủ chìa để tra vào khóa, nó sẽ khớp với một loại bệnh. Virus gây sốt xuất huyết và nCoV có nhiều chìa khóa chung đủ để tạo ra kết quả dương tính giả", Lim so sánh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh sốt xuất huyết và Covid-19 là hai virus hoàn toàn khác nhau, virus sốt xuất huyết thuộc họ flavi trong khi nCoV thuộc họ corona. "Triệu chứng ban đầu của cả hai bệnh có thể tương tự nhau, nhưng chúng ta có thể phân biệt khi bệnh tình tiến triển. Quyết định xét nghiệm cho bệnh nào do bác sĩ đưa ra dựa trên biểu hiện lâm sàng và thông tin khác bao gồm dịch tễ và quan hệ tiếp xúc", WHO cho biết.

Tính đến ngày 11/3, số ca nhiễm được xác nhận ở Singapore là 160, trong khi Malaysia và Philippines ghi nhận tương ứng 117 và 35 ca. Indonesia và Brunei cũng báo cáo những ca nhiễm đầu tiên vào tuần trước và con số sẽ tiếp tục tăng. Đây cũng là những nước đang chịu ảnh hưởng từ dịch sốt xuất huyết. Mỗi năm, WHO ước tính có khoảng 390 triệu ca sốt xuất huyết trên toàn thế giới.

Theo Lim, sự phổ biến của bệnh sốt xuất huyết và bộ kit xét nghiệm tương ứng giúp nhân viên y tế dễ dàng xét nghiệm hơn, trong khi số lượng bộ kit xét nghiệm Covid-19 đang thiếu thốn, làm tăng nguy cơ bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm sang sốt xuất huyết.

Nhóm tác giả của báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ kit Covid-19 giá rẻ và có sẵn ở châu Á. "Theo chúng tôi, nhu cầu bức thiết hiện nay là phát triển xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 nhanh, nhạy và dễ tiếp cận, đồng thời có độ chính xác cao để bảo vệ sức khỏe cộng đồng", các nhà nghiên cứu chia sẻ.

An Khang (Theo SCMP)