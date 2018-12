Nga phát triển hệ thống biến hơi thở thành nước

Robot làm trợ lý trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Hệ thống Vozdukh đang được sử dụng để loại bỏ CO2 trên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: Twitter.

Viện nghiên cứu và thiết kế công nghệ hoá học (NIIKhimMash), đơn vị nghiên cứu hàng đầu của Nga về thiết bị hỗ trợ cuộc sống trong không gian, xác nhận kế hoạch phát triển một hệ thống biến đổi CO 2 thành nước, theo Sputnik News. Viện đang phát triển hệ thống tái tạo nước cùng với các dự án khác, bao gồm nhà tắm, nhà xông hơi, bồn rửa, máy giặt, hệ thống nước sinh hoạt và nước uống.

Trong không gian kín, lượng CO 2 từ hơi thở của các nhà phi hành gia không nên vượt quá 0,5 % thể tích không khí (trên mặt đất con số này là 0,03 %). Quá nhiều CO 2 sẽ dẫn đến khó chịu, suy giảm thể lực, đau đầu và làm giảm khả năng tập trung. Nồng độ CO 2 từ 13 % sẽ gây tử vong cho con người.

“Con người có thể làm việc khi nồng độ CO 2 ở dưới giới hạn nhất định”, Margarita Levinskh, chuyên gia của viện, giải thích. “Quá ngưỡng đó, khi cơ thể tích trữ lượng CO 2 dư thừa và không thể làm việc, chứng tăng anhidrit cacbonic huyết xảy ra. Chức năng hít thở, tuần hoàn và hoạt động của não sẽ bị gián đoạn”.

Hiện nay, hệ thống loại bỏ CO 2 trên Trạm Vũ trụ Quốc tế là Vozdukh, một thiết kế của NIIKhimMash. Hệ thống này sử dụng chất zeolit đặc biệt để hấp thụ, loại bỏ CO 2 . Viện trưởng viện Khoa học về các vấn đề y sinh, Alexander Suvorov, tin rằng, hệ thống mới sẽ được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn khắt khe hơn về lượng CO 2 cho phép. Ông đưa ra ví dụ các phi hành gia Mỹ nhận thấy họ bị suy giảm thị lực trong điều kiện hiện nay.

"Nguyên nhân có thể do nồng độ CO2 cao, ảnh hưởng tới mạch máu và dẫn đến vấn đề về tuần hoàn não, hệ quả là thị lực giảm sút", Suvorov giải thích. "Trong gian của phi hành gia Nga trên trạm ISS, các tiêu chuẩn cũ vẫn được duy trì. Nhưng những tiêu chuẩn này nhiều khả năng sẽ được xem xét lại. Giới hạn CO 2 mong muốn là 0,3 % hoặc ít hơn", nhà nghiên cứu nói thêm.

Một số hệ thống khác tạo bởi NIIKhimMash đang hoạt động trên trạm không gian ISS là máy lọc đa tầng SRV-K2M, hệ thống thu lại nước từ nước tiểu SRV-UM, hệ thống điện phân oxy Electron-VM và hệ thống SOA-MP, lọc thông khí trong ISS khỏi các bụi bẩn hiển vi.