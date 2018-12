Thiết kế taxi tự lái có thể cất hạ cánh thẳng đứng / Taxi bay không người lái của Airbus bay thử thành công

New Zealand sắp thử nghiệm taxi bay 12 cánh quạt

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sắp công bố thỏa thuận mới với công ty Kitty Hawk về việc thử nghiệm taxi bay tự động để được cấp giấy chứng nhận chính thức ở nước này, Verge hôm 13/3 đưa tin. Các cuộc trao đổi đã diễn ra khoảng 18 tháng với sự tham gia của nhiều cơ quan chính phủ.

Kitty Hawk là công ty chuyên nghiên cứu phát triển máy bay tự động được nhà đồng sáng lập Google, Larry Page, đầu tư. Hãng này hy vọng sự hợp tác mới sẽ giúp hình thành mạng lưới taxi thương mại ở New Zealand trong ba năm tới. Kitty Hawk cũng đang nghiên cứu một ứng dụng tương tự Uber có thể giúp khách hàng gọi taxi bay.

Taxi bay tự động của Kitty Hawk mang tên Cora với sải cảnh dài 11 m và hoạt động nhờ 12 cánh quạt. Cora có thể cất cánh giống trực thăng và bay như máy bay bình thường. Nó hoàn toàn chạy bằng điện, có thể đạt tốc độ 177 km/h, vượt qua quãng đường 100 km và chở hai hành khách.

Sau khi tìm hiểu, Kitty Hawk chọn New Zealand là địa điểm phù hợp để thử nghiệm Cora. Kitty Hawk đưa chiếc taxi bay đầu tiên đến New Zealand vào tháng 10 năm ngoái và không lâu sau thì bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Hãng này đang hoạt động ở New Zealand dưới tên Zephyr Airworks.

Kitty Hawk cũng từng chế tạo một số mẫu xe bay khác, trong đó có xe bay Flyer chạy điện được thiết kế để bay phía trên mặt nước. Ý tưởng sản xuất taxi bay không mới, nhưng đến nay vẫn chưa có bước phát triển đáng kể nào trong việc thương mại hóa taxi bay cho hành khách sử dụng.

Ít nhất 19 công ty đang lên kế hoạch phát triển taxi bay, trong đó có Boeing, Airbus, Uber, và Volocopter. Uber đang phát triển dịch vụ taxi bay với hy vọng đưa vào hoạt động ở Los Angeles, Dallas-Fort Worth và Dubai năm 2020. Dubai cũng bắt đầu thử nghiệm taxi bay không người lái chở hai hành khách vào tháng 9 năm ngoái và đặt mục tiêu đưa phương tiện tự động chiếm 1/4 số lượt di chuyển đến năm 2030.

