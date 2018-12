Dự án Vỏ bọc an toàn mới (New Safe Confinement) trị giá 2,3 tỷ USD do Ngân hàng Kiến thiết và Phát triển châu Âu cùng các tổ chức quốc tế gây quỹ, là cuộc đua ngược với thới gian. Vỏ bọc an toàn mới dự kiến hoàn thành vào năm 2017, sẽ là nấm mồ mới ngăn chất phóng xạ rò rỉ ra môi trường xung quanh. Ảnh: Wikipedia.