'Mưa cự đà' có thể trút xuống Florida trong đợt lạnh

MỹCơ quan khí tượng ngày 21/1 cảnh báo cự đà có thể rơi từ trên cây xuống đất vào đêm khi Florida đón đợt không khí lạnh nhất mùa đông năm nay.

Cự đà rơi trên bãi cỏ ở Florida vào mùa đông năm ngoái. Ảnh: CNN.

Nhiệt độ trung bình ở các bang như Louisiana, North và South Carolina, Florida, đã giảm xuống trong khoảng từ -1 đến 4 độ C. Ở Nam Florida, cự đà thường ngủ trên cây, vì vậy khi cơ thể tiến vào trạng thái ngủ lịm, chúng có thể rơi từ chỗ ngủ trên cao xuống đường phố, xe cộ, bể bơi và cả người dân đang đi bộ. Do cự đà có kích thước lớn, con đực có thể dài tới 1,5 mét và nặng 9 kg, chúng có thể gây nguy hiểm nếu rơi trúng người.

Loài vật xâm hại này không giỏi chịu nhiệt độ thấp do chúng là động vật máu lạnh. Cự đà bắt đầu trở nên lờ đờ hoặc lịm đi khi nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C. Khi nhiệt độ thấp hơn 7 độ C, cự đà rơi vào trạng thái sốc lạnh. Chúng bất động giống như đã chết nhưng thực tế không phải vậy. Những con cự đà vẫn thở và các chức năng thiết yếu vẫn hoạt động. Đó là cách chúng bảo vệ cơ thể cho tới khi nhiệt độ ấm dần và tăng trên 10 độ C.

Nếu nhiệt độ duy trì ở mức 4 - 9 độ C trong hơn 8 giờ, một lượng lớn cự đà sẽ chết, đặc biệt là những con nhỏ. "Ngưỡng nhiệt khi cự đà bắt đầu ngủ lịm phụ thuộc nhiều vào kích thước của chúng", Ron Magill, giám đốc truyền thông của vườn thú Miami, cho biết. "Nói chung, cự đà càng lớn, chúng càng giỏi chịu lạnh trong thời gian dài hơn".

Nhiều con cự đà ở Nam Florida thích nghi với việc đào hang sâu để cách nhiệt trước thời tiết lạnh. Chúng cũng thường sống gần vùng nước lớn, nơi có nhiệt độ không khí ấm hơn giúp chúng sống sót qua những đợt lạnh ngắn. Không phải mọi người dân đều quan tâm tới sự sinh tồn của cự đà. Chúng được xem như động vật xâm hại, vì vậy một số người chỉ mong có cơ hội xóa sổ chúng khỏi sân vườn, theo Magill.

An Khang (Theo CNN)