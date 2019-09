Mũ bảo hiểm có túi khí bung ra khi tai nạn

Mũ bảo hiểm thông minh của Hövding được lắp cảm biến, khi có va chạm sẽ bung túi khí, bảo vệ đầu và ổn định cổ cho người dùng.

Mũ bảo hiểm xe đạp an toàn nhất thế giới Công nghệ túi khí trên Hövding 3.0 được kích hoạt ngay khi phát hiện va chạm. Video: Designboom.

Hãng Hövding của Thụy Điển đã chính thức tung ra thị trường phiên bản mũ bảo hiểm xe đạp thế hệ thứ ba mang tên Hövding 3.0. Thiết bị trông giống như một chiếc đai quấn cổ với công nghệ túi khí có thể tự động bung ra, chùm xung quanh đầu trong chưa đến 1/10 giây.

Hövding 3.0 được trang bị các cảm biến có khả năng đọc mô hình chuyển động của người điều khiển xe đạp 200 lần mỗi giây. Điều này cho phép thiết bị phát hiện chuyển động bất thường do va chạm và ngay lập tức kích hoạt các túi khí. Mũ không chỉ bảo vệ phần đầu mà còn giúp cố định cổ. Nghiên cứu từ Đại học Stanford đã chứng minh Hövding 3.0 an toàn gấp 8 lần so với mũ bảo hiểm truyền thống.

Hövding 3.0 không chỉ là mũ bảo hiểm xe đạp an toàn nhất hiện nay mà còn là một thiết bị thông minh tích hợp nhiều tính năng. Nó có thể kết nối với điện thoại thông minh qua bluetooth, cho phép người dùng truy cập các ứng dụng tương thích trên IOS và Android, như ứng dụng phân tích dữ liệu hành trình hay hỗ trợ gọi điện trong trường hợp khẩn cấp.

Đoàn Dương (Theo Designboom)