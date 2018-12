Thứ hai, 8/10/2018, 15:30 (GMT+7)

Môtô nước có thể bay lộn vòng ở độ cao 9 mét

Công ty Pháp chế tạo mẫu môtô nước sử dụng công nghệ phản lực và giữ ổn định giúp người lái điều khiển dễ dàng hơn.

Theo In The Know