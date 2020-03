Một năm từng có 372 ngày

Thời khủng long, Trái Đất từng quay nhanh hơn với một ngày kéo dài 23,5 giờ, theo nghiên cứu mới được công bố bởi Hiệp hội Địa vật lý Mỹ.

Kết luận được đưa ra dựa trên các phân tích vỏ hóa thạch của loài nghêu cổ đại Torreites sanchezi sinh sống trong kỷ Phấn trắng muộn cách đây khoảng 70 triệu năm. Sinh vật hai mảnh vỏ này từng phân bố rộng khắp các vùng biển nhiệt đới trên thế giới. Chúng có tốc độ phát triển rất nhanh khi mỗi ngày tạo ra một "vòng sinh trưởng" mới trên vỏ.

Các vòng sinh trưởng trên vỏ loài nghêu T. sanchezi. Ảnh: Sci-News.

Bằng cách đếm số vòng sinh trưởng này, các nhà khoa học từ Đại học Tự do Brussel của Bỉ cho biết có thể xác định chính xác số ngày trong năm, qua đó tính toán độ dài của một ngày trên Trái Đất vào 70 triệu năm trước. Nghiên cứu cũng hé lộ các mô hình về cách Mặt Trăng hình thành và di chuyển xa dần Trái Đất trong lịch sử 4,5 tỷ năm tuổi của nó.

Cụ thể, Tiến sĩ Niels de Winter và các đồng nghiệp đã phân tích một mẫu vật T. sanchezi được tìm thấy tại một địa điểm khô cằn ở Oman, nơi từng là vùng biển nhiệt đới. Họ sử dụng công nghệ laser để chiếu vào hai mảnh vỏ, tạo ra các lỗ có đường kính chỉ 10 micromet.

Các nguyên tố vi lượng được tìm thấy trong những lỗ nhỏ này tiết lộ thông tin về nhiệt độ và thành phần hóa học của nước tại thời điểm lớp vỏ hình thành, cho phép nhóm nghiên cứu đo chiều rộng và đếm số lượng vòng sinh trưởng. Số ngày trong năm được xác định dựa trên sự thay đổi màu sắc của các vòng theo mùa.

Bằng phương pháp này, các nhà khoa học nhận thấy mẫu vật T. sanchezi có tuổi đời hơn 9 năm. Mỗi năm, nó tạo ra 372 vòng sinh trưởng trên vỏ, tương ứng với 372 ngày. Vì độ dài của một năm không đổi (do quỹ đạo Trái Đất quanh Mặt Trời không thay đổi), số ngày trong năm nhiều hơn có nghĩa độ dài một ngày ngắn đi.

Lực thủy triều gây ra bởi Mặt Trăng ảnh hưởng đến tốc độ quay quanh trục của Trái Đất. Ảnh: Sci-News.

Các tính toán cho thấy một ngày trong kỷ Phấn trắng muộn ngắn hơn 30 phút so với hiện nay. Nguyên nhân là do tác động của lực thủy triều gây ra bởi Mặt Trăng, theo nhóm nghiên cứu. Mặt Trăng đang dần rời xa Trái Đất với tốc độ 3,82 cm mỗi năm, khiến lực thủy triều tác động lên Trái Đất giảm xuống. Kết quả là hành tinh của chúng ta đang quay chậm lại (quanh trục).

Nghiên cứu đã công bố trên tạp chí Paleoceanography and Paleoclimatology.

Đoàn Dương (Theo Sci-News)