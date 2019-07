Chim guillemot non sợ hãi vì sắp phải nhảy khỏi vách đá dốc đứng may mắn được mòng biển cho đi nhờ và gặp lại bố mẹ dưới mặt đất.

Mòng biển chở chim guillemot non xuống vách đá đoàn tụ với bố mẹ

Khoảnh khắc một con chim mòng biển xira ngoạm gáy nhấc chim biển guillemot non rời khỏi mép vách đá được Chris Cachia Zammit, nhân viên bảo vệ động vật hoang dã của tổ chức National Trust ghi lại trên quần đảo Farne ngoài khơi Anh. Chim non lo sợ cố gắng gom hết lòng can đảm để nhảy xuống từ vách đá dốc đứng theo chim bố mẹ và tới quá gần tổ của chim mòng biển lớn hơn.

Con mòng biển trưởng thành mang theo chim guillemot non đáp xuống chân vách đá, nơi chim bố mẹ đang đợi. Cả gia đình chim guillemot đoàn tụ và cùng nhau tiến ra biển.

"Đây là một khoảnh khắc đặc biệt trong tự nhiên. Tôi có thể thấy chim guillemot lo lắng rảo bước quanh mép vách đá, sẵn sàng nhảy xuống. Nó tới ngày càng sát tổ của mòng biển xira, khiến những con chim hàng xóm trở nên kích động. Tôi bắt đầu quay phim nhưng không ngờ tới mòng biển xira sẽ cho chim guillemot non đi nhờ", Chris chia sẻ.

Mòng biển xira và chim guillemot thường chung sống hòa thuận với nhau, nhưng chim mòng biển hiếm khi chở con non của loài khác. Mỗi năm từ cuối tháng 4, hàng chục nghìn con chim guillemot tạm thời trú ngụ trên quần đảo Farne lộng gió để sinh sản và nuôi con.

Tuy nhiên, mòng biển xira không thích chim guillemot tới quá gần tổ của chúng như con chim non trong video. Hành động tha chim guillemot non xuống vách đá rất hiếm gặp ở mòng biển xira.

An Khang (Theo National Trust)