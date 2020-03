Mô hình lập thể ba chiều miêu tả rõ các mô tổn thương sâu trong lá phổi bị nCoV tấn công, hỗ trợ nghiên cứu điều trị lâm sàng cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Mô hình 3D của phổi bị tổn thương do nCoV

Trung tâm Y khoa In ấn 3D thuộc bệnh viện Nhân dân số 1, thành phố Sâm Châu (Hồ Nam, Trung Quốc) đã tạo thành công mô hình lá phổi bị tổn thương do nCoV tấn công nhờ công nghệ in 3D. Đây là mô hình 3D đầu tiên tại Trung Quốc, hỗ trợ nghiên cứu và hướng dẫn điều trị lâm sàng cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Mô hình này được dựng nhờ dữ liệu ảnh chụp CT các mô tổn thương trên lá phổi của một bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang trong quá trình cách ly và điều trị. Mô hình 3 chiều của lá phổi được biểu thị bằng nhiều màu sắc khác nhau. Theo ông He Yucheng, Giám đốc Trung tâm Y khoa In ấn 3D, để có thể tạo ra mô hình 3D này, nhóm đã tham khảo sự tư vấn của các chuyên gia khoa chỉnh hình, khoa phẫu thuật thần kinh của bệnh viên.

Đối với các mô tổn thương sâu trong lá phổi, cần sử dụng mô hình lập thể ba chiều mới có thể quan sát chi tiết quá trình phục hồi động mạch, tĩnh mạch và phế quản của bệnh nhân trong khi hình ảnh CT chỉ có thể cung cấp hình ảnh bao quát các tổn thương trên bề mặt lá phổi. "Khó khăn nhất là dựng hình ảnh 3D phế quản nhỏ và các mạch máu. Sau quá trình nỗ lực nghiên cứu, chỉ trong hai ngày, nhóm chuyên gia đã hoàn thành việc tái tạo mô hình ba chiều của mạch máu phổi và phế quản", ông He nói.

Nhờ mô hình này, các bác sĩ có thể hiểu tình hình sức khỏe của lá phổi bệnh nhân tiến triển như thế nào một cách trực quan và chi tiết hơn, cung cấp cho bệnh nhân kế hoạch điều trị theo dõi chi tiết và cá nhân hơn để hướng dẫn điều trị lâm sàng.

Nguyễn Xuân (Theo Hunan Daily)