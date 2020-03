Mẹ con kangaroo rơi xuống giếng mỏ sâu 11 m

AustraliaThợ săn vàng nghe thấy tiếng động lạ từ giếng mỏ bỏ hoang gần thị trấn Vaughan, bang Victoria, hôm 1/3, và phát hiện kangaroo bị ngã.

Tổ chức giải cứu động vật Five Freedoms đã được thợ săn vàng gọi thông báo sự việc. Manfred Zabinskas, nhân viên cứu hộ của Five Freedoms, cùng đồng nghiệp nhanh chóng tới nơi.

Khi soi đèn, họ trông thấy kangaroo nằm ở đáy giếng, trong không gian chật chội và rất khó cử động. Chiếc giếng sâu 11 m và thành khá nhẵn, không có gì cản trở cú rơi của kangaroo. Vì vậy, nhóm cứu hộ cho rằng nó gần như chắc chắn bị thương nặng, ví dụ tổn thương cột sống, nứt xương chậu hoặc gãy chân.

Kangaroo ngã xuống giếng mỏ sâu 11 m. Ảnh: Five Freedoms.

"Kangaroo vẫn còn sống và ngẩng đầu lên, nhưng không thể biết chắc nó bị thương đến mức nào. Tôi cần đi xuống để đưa nó lên kiểm tra cẩn thận", Zabinskas cho biết. Ông bắn thuốc mê kangaroo trước khi hành động. Cuộc giải cứu gặp một số khó khăn khi ông nhận ra con vật không nằm trên nền đất cứng mà đè lên những thanh gỗ, phía dưới là hố rỗng. Zabinskas cẩn thận nâng con vật lên để không làm các thanh gỗ sụt xuống.

Khi đưa kangaroo thoát khỏi giếng, nhóm giải cứu nhận thấy nó không bị thương quá nghiêm trọng. Điều bất ngờ là trong túi nó còn có một con non. Kangaroo con rất nhỏ và vẫn sống sót.

"Kangaroo mẹ tỉnh lại sau khi thuốc mê hết tác dụng, uống nước và ăn một chút cỏ tươi. Trong khu chăm sóc, nó đã có thể nhảy loanh quanh. Tình trạng sức khỏe của con vật rất tốt. Đó thực sự là một phép màu", Zabinskas chia sẻ.

Sức khỏe của kangaroo đã trở nên tốt hơn. Ảnh: Five Freedoms.

Kangaroo là động vật bản địa của Australia. Chúng ăn thực vật, có chân trước nhỏ nhưng chân sau to khỏe, có thể nhảy xa đến 9 m và di chuyển với tốc độ hơn 48 km/h. Chúng dùng chiếc đuôi lớn để giữ thăng bằng trong khi nhảy. Kangaroo cái có một chiếc túi trước bụng để chăm sóc con non. Sau khoảng 10 tháng, con non sẽ đủ cứng cáp để ra ngoài.

Thu Thảo (Theo News.com.au)