Thứ ba, 17/7/2018, 16:00 (GMT+7)

Máy kéo lai thuyền có thể chạy trên mặt nước

Công ty Hy Lạp chế tạo loại máy kéo hoạt động được cả trên cạn và dưới nước với động cơ 150 mã lực.

