Máy bay tối mật hạ cánh sau 780 ngày trên quỹ đạo

Máy bay vũ trụ bí ẩn nhất của không quân Mỹ lập kỷ lục mới về thời gian ở lâu nhất trên quỹ đạo trong nhiệm vụ thứ 5.

Máy bay X-37B đáp thành công xuống Trung tâm vũ trụ Kennedy hôm 27/10. Ảnh: RT.

Máy bay X-37B của Không quân Mỹ hạ cánh tại Bãi đáp tàu con thoi thuộc Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral, Florida, gần hai năm sau khi phóng trên lưng tên lửa Falcon 9, phá vỡ kỷ lục ở trong không gian lâu nhất của chính nó. Chiếc máy bay không người lái có hình dáng giống tàu con thoi thu nhỏ trở lại Trái Đất vào 14h51 ngày 27/10 theo giờ Hà Nội, kết thúc 780 ngày trên quỹ đạo.

Được thiết kế ban đầu để trải qua 240 ngày trong vũ trụ, mẫu máy bay tối mật đã thực hiện tổng cộng 5 nhiệm vụ. Với nhiệm vụ thứ 5, X-37B đã vượt 62 ngày so với kỷ lục trước đó được thiết lập vào ngày 7/5/1962. Mục đích thực sự của các nhiệm vụ do chiếc máy bay thực hiện vẫn là chủ đề gây tò mò.

Dự án bắt đầu như một nghiên cứu của NASA về việc phát triển tàu con thoi tái sử dụng tiết kiệm chi phí, nhưng sau đó mở rộng thành dự án quân sự tối mật. Một số nguồn tin cho biết không quân Mỹ đang phát triển công nghệ do thám như vệ tinh do thám siêu nhỏ có thể "biến mất" trong chớp mắt. Tuy nhiên, thông báo của không quân Mỹ không đề cập chi tiết tới những thí nghiệm do X-37B tiến hành.

"Nhiệm vụ lần này đã thực hiện thành công các thí nghiệm của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ cùng nhiều hoạt động khác, cũng như vận chuyển các vệ tinh nhỏ", Randy Walden, giám đốc Cơ quan Năng lực Phản ứng nhanh của không quân Mỹ, cho biết.

Nhiệm vụ thứ 5 của X-37B cũng đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Mỹ sử dụng tên lửa từ công ty SpaceX của Elon Musk để đưa máy bay vũ trụ lên quỹ đạo. Vụ phóng diễn ra hôm 7/9/2017 tại Trạm không quân Cape Canaveral, Florida. X-37B sẽ bắt đầu nhiệm vụ thứ 6 vào năm sau.

An Khang (Theo RT)