Máy bay Qatar bay cao 8.000 m tạo vệt mây cầu vồng

Dưới tác động của ánh sáng Mặt Trời, vệt mây hình thành từ khí thải phía sau máy bay có màu sắc vô cùng rực rỡ.

Vệt mây cầu vồng rực rỡ phía sau máy bay Qatar Airways. Ảnh: Nick Beyersdorf.

Nhiếp ảnh gia Nick Beyersdorf ghi lại khoảnh khắc máy bay của hãng Qatar Airways tạo vệt mây cầu vồng khi bay qua thành phố Bamberg, Đức, Australia Newsly hôm 4/6 đưa tin. Máy bay khi đó đang ở độ cao khoảng 8.000 m.

"Tôi đứng trong vườn cùng mẹ và cầm theo máy ảnh vì trông thấy máy bay Qatar Airways đang tới gần. Tôi để ý phía sau nó có một vệt mây rất thú vị", Beyersdorf cho biết. Anh đã chụp ảnh máy bay 5 năm qua.

Beyersdorf cảm thấy choáng ngợp sau khi chụp những tấm hình độc đáo. "Đây chắc chắn là bức ảnh đẹp nhất tôi chụp được trong năm nay. Tôi nghĩ là không gì có thể vượt qua nó", anh chia sẻ.

Vệt mây phía sau xuất hiện khi máy bay di chuyển nhanh ở độ cao lớn. Các hạt nước, một số do động cơ máy bay thải ra và một số có sẵn trong không khí, đóng băng do nhiệt độ thấp và gây ra hiện tượng này. Khí thải từ máy bay giúp tạo nên vệt mây gồm CO2, hơi nước, các oxit nitơ, CO, hydrocarbon, các hạt bồ hóng và kim loại.

Khi hình thành gần Mặt Trời, vệt mây có thể phản xạ ánh sáng để tạo ra những màu sắc sặc sỡ trong không khí. Vệt mây được phát hiện lần đầu với các chuyến bay có độ cao lớn vào những năm 1920. Hiện tượng này được chú ý hơn trong Thế Chiến II vì nó giúp phát hiện máy bay đánh bom từ xa.

Thu Thảo (Theo Australia Newsly)