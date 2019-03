Thứ sáu, 8/3/2019, 11:27 (GMT+7)

Màng bọc thực phẩm ăn được giúp giảm rác thải

Màng bọc Scoby được chế tạo từ đồ thải trong nông nghiệp, trải qua quá trình xử lý bằng vi sinh vật và làm khô.

Theo In The Know