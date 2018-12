Mối đe dọa chính của loài là mất đi sinh cảnh sống do phát nương làm rẫy, khai thác than và cháy rừng. Chúng chỉ có thể tồn tại ở dạng sinh cảnh suối đá có nguồn nước sạch trong rừng xanh không bị tác động. Bên cạnh đó số lượng loài ngày càng giảm do con người săn bắt quá mức vì mục đích nuôi làm cảnh. Ảnh: Thomas Ziegler