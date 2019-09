Loài ếch khổng lồ vần đá tảng để xây ao cho nòng nọc

Ếch Goliath, loài ếch lớn nhất thế giới, xây ao bằng những khối đá 2 kg để bảo vệ nòng nọc trước dòng nước xiết và động vật săn mồi.

Ếch Goliath là loài ếch lớn nhất thế giới với trọng lượng 3,3 kg. Ảnh: Marvin Schafe.

Các nhà nghiên cứu quan sát ếch Goliath trưởng thành trong tự nhiên và phát hiện chúng đẩy những khối đá nặng tới 2 kg để xây ao cho con non, sau đó đứng canh gác. Bản thân ếch Goliath nặng 3,3 kg và cơ thể dài hơn 34 cm, chưa tính cẳng chân. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Natural History số tháng 8.

"Ếch Goliath không chỉ khổng lồ, phát hiện của chúng tôi cho thấy chúng còn là bậc cha mẹ tận tâm", nhà nghiên cứu Marvin Schäfer ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Berlin cho biết. "Những ao nước nhỏ chúng tạo ra ở rìa sông chảy xiết, cung cấp cho trứng và nòng nọc chỗ trú an toàn khỏi dòng nước cuồn cuộn, cũng như trốn nhiều động vật săn mồi sống trên sông. Chúng tôi cho rằng khối lượng công việc nặng khi đào đất và di chuyển đá có thể giải thích tại sao loài ếch này lại tiến hóa với chứng khổng lồ".

Dù khá nổi tiếng, ếch Goliath chỉ được tìm thấy ở Cameroon và Guinea Xích đạo. Giới nghiên cứu biết rất ít về đặc điểm sinh học của chúng, đặc biệt là hành vi sinh sản. Số lượng của loài động vật nguy cấp này đã giảm hơn 50% chỉ trong 10 năm do săn bắn quá mức và nạn chặt phá rừng. Các nhà nghiên cứu lần đầu tìm hiểu về hành động chăm con khác thường của chúng qua những thợ săn ếch địa phương.

Để nghiên cứu hành vi của ếch Goliath, hai nhà khoa học lội dọc theo mép sông Mpoula để tìm địa điểm sinh sản. Đầu tiên, họ chỉ nhận ra chúng khi tìm thấy trứng hoặc nòng nọc. Tuy nhiên, họ nhận thấy đất đá được đào lên và chất đống để ngăn tác động của dòng nước. Họ xác định được 22 địa điểm sinh sản tiềm năng, 14 trong số đó chứa gần 3.000 quả trứng ở mỗi nơi, nằm rải rác khắp khu vực. Ở nơi có dấu hiệu hoạt động mới nhất, họ ghi lại động tĩnh bằng bẫy ảnh.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy ếch Goliath tạo ba kiểu ao khác nhau. Một số con đơn giản chỉ dọn mẩu lá và mảnh vỡ ở ao nước xuất hiện tự nhiên. Kết quả vẫn là quang cảnh khác biệt nhiều so với những vũng nước xung quanh phủ đầy lá, mảnh vỡ và sỏi. Đối với kiểu thứ hai, con ếch đào lá và sỏi từ ao nước nông và đẩy tới rìa sông, tạo thành đập. Ở kiểu cuối cùng, con ếch chuyển những khối đá lớn quanh vũng đi, lăn tới rìa sông và xây ao nước hình tròn. Đây là kiểu ao kiên cố nhất do trứng ít bị bắn ra ngoài hoặc bị ngập do mưa lớn.

Hình ảnh quay chậm từ camera hồng ngoại cũng hé lộ con ếch trưởng thành dành cả đêm để canh gác tổ khỏi động vật săn mồi. Các nhà khoa học không thể xác định giới tính nào chịu trách nhiệm xây ao hay canh gác. Họ không quan sát trực tiếp việc dọn dẹp hay đào đất mà theo dõi hành vi của ếch trong 5 ngày sau đó.

An Khang (Theo Eurek Alert)