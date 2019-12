Nam PhiSau nhiều lần húc báo hoa mai, linh dương nyala non thành công khiến kẻ săn mồi mất hứng nhưng nó lại bám theo kẻ thù và cuối cùng bị ăn thịt.

Linh dương mất mạng vì bám đuôi báo hoa mai

Andre Fourie, cán bộ bảo vệ rừng kiêm hướng dẫn viên safari, chứng kiến nỗ lực sinh tồn của linh dương nyala non trước báo hoa mai trong vườn quốc gia Kruger, Nam Phi, hồi cuối tháng 11. Trước đó, Juan Pinto, giám đốc nhà khách Royal Malewane, phát hiện dấu vết còn mới của báo hoa mai và gọi Fourie đi cùng. Họ nhanh chóng phát hiện con báo hoa mai đực tên Mondzo đang mải tuần tra lãnh thổ sau cơn mưa nặng hạt.

Khi đuổi kịp con báo, họ trông thấy nó đang lùa một con linh dương nyala non. Dù luôn bỏ chạy theo bản năng khi gặp động vật săn mồi, linh dương nyala non không đủ nhanh để trốn thoát, do đó báo hoa mai chỉ thong thả đi sau trông chừng con mồi.

Ngay khi nhận ra không thể chạy thoát, linh dương nyala con quay lại đối mặt với báo hoa mai và chậm rãi tới gần kẻ thù. Nó quyết định chiến đấu với báo hoa mai bằng cách lao tới đột ngột và liên tục dùng đầu húc vào loài săn mồi.

Dường như đánh mất hứng thú, bản năng giết mồi của báo hoa mai tạm thời tan biến theo. Hai con vật nằm nghỉ ngơi một lúc trước khi bỏ đi. Fourie và đoàn khách rất bất ngờ khi chứng kiến linh dương nyala non bám theo báo hoa mai. Sau gần hai giờ lang thang cùng con mồi, báo hoa mai cuối cùng cũng ăn thịt linh dương nyala.

"Một trong các vị khách thậm chí còn hy vọng linh dương nyala non có thể bỏ trốn ngay khi báo hoa mai mất hứng, nhưng chúng tôi biết điều đó sẽ không xảy ra. Nếu linh dương nyala chạy trốn thành công và đoàn tụ với gia đình, linh dương mẹ chắc chắn sẽ chối bỏ và xua đuổi nó bởi nó có mùi của động vật săn mồi. Dù kết cục thế nào, linh dương non cũng khó có thể sống sót", Fourie cho biết.

Linh dương nyala (Tragelaphus angasii) là loài bản địa ở phía nam châu Phi. Dài 135 - 195 cm và nặng 55 - 140 kg, loài động vật ăn cỏ này có bản tính nhút nhát và thận trọng. Chúng ưa sống ở các bụi cây rậm rạp trên hoang mạc và gần hố nước. Linh dương nyala là con mồi của sư tử, báo hoa mai, chó hoang châu Phi, khỉ đầu chó và chim ăn thịt.

An Khang (Theo Latest Sightings)