Tận dụng lúc sư tử no bụng và nghỉ ngơi, bầy linh cẩu kéo đến ăn phần xác trâu mà chúng tạm để lại trong khu bảo tồn Maasai Mara.

Linh cẩu xúm lại cướp xác trâu rừng khỏi vuốt sư tử

Khách tham quan ghi hình trận chiến giành mồi giữa sư tử đực và bầy linh cẩu trong khu bảo tồn Maasai Mara, Viral Hog hôm 14/8 đưa tin. Trước đó, đàn sư tử hạ gục một con trâu rừng và tập trung đánh chén. Sau khi ăn no, chúng thong thả đi tới bóng râm gần đó để ngủ. Một con đực chưa trưởng thành ở lại canh chừng con mồi.

Khi thấy bầy linh cẩu tiếp cận xác trâu rừng, sư tử cố gắng đuổi chúng đi. Nó thành công vài lần, thậm chí còn vồ trúng một con linh cẩu và cắn mạnh khiến đối thủ bị thương. Tuy nhiên, linh cẩu vẫn liên tục quay lại. Cuối cùng, sư tử bỏ cuộc và đến chỗ các thành viên khác để cùng nghỉ ngơi. "Trong chớp mắt, linh cẩu lao vào đánh chén thịt trâu. Cái xác nhanh chóng chỉ còn trơ xương và lũ kền kền kéo đến", người quay phim cho biết.

Sư tử và linh cẩu thường xuyên xung đột do sống cùng khu vực ở châu Phi và săn những con mồi giống nhau. Chúng cướp mồi, xua đuổi, thậm chí giết con non của nhau. Sư tử to lớn và mạnh hơn linh cẩu. Đổi lại, linh cẩu dựa vào số lượng đông đảo để cạnh tranh thức ăn với sư tử.

Thu Thảo (Theo Viral Hog)